Das Gespräch mit Motorradfahrern suchten am Samstag auf dem Freien Platz in Hirschorn u.a. Ricky Lowag vom Verein „Rennleitung 110“ (stehend mit T-Shirt, links). Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Kaffee statt Knöllchen" lautete am Samstagmorgen die Devise auf dem Freien Platz in Hirschhorn. Dorthin hatten Bürgermeister Oliver Berthold und der Verein "Rennleitung 110" Motorradfahrer eingeladen, um mit ihnen das Gespräch zu suchen. Mit dabei waren auch der Leiter der Polizeistation Wald-Michelbach, Thomas Schneiderheinze, und Wolfram Friede vom örtlichen Gemeindevollzugsdienst.

Hintergrund der Aktion: Seit Jahren nervt Lärm von Zweirädern besonders die Anwohner der Ortsdurchfahrt. Und da Hirschhorn als "Einfallstor" zu den kurvigen Odenwald-Strecken gilt, ist der Lärmpegel in den Frühjahrs- und Sommermonaten entsprechend hoch. Etliche Male haben sich Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse damit befasst, wie man Abhilfe schaffen kann. Wohl wissend, dass der Großteil der Motorradfahrer sich vernünftig verhält, jedoch einige den "Kick" suchen, ihre Maschinen "aufdrehen" und damit die Anwohner belästigen.

In der "Rennleitung 110" fand man vor einigen Monaten einen Partner. Das ist ein privat initiiertes Präventionsprojekt vorwiegend sportlich motorradfahrender Polizeibeamter. Die setzen auf Aufklärung statt Bestrafung, erläuterte Vorsitzender Ricky Lowag aus Östringen. Er hat den Verein vor elf Jahren mit einigen Mitstreitern gegründet. Lowag war am Samstag bei der Aktion in Hirschhorn mit dabei.

Am Geländer vor dem Rathaus war ein Plakat zum Thema angebracht, Flyer wurden verteilt, auf denen zu verantwortungsvollem Fahren aufgerufen wurde. Jeder Motorradfahrer durfte sich in der Kaffeemanufaktur kostenfrei ein Heißgetränk holen. Man kam dann im Freien ins lockere Gespräch, ehe die gemeinsame Motorradtour über Beerfelden und Wald-Michelbach zurück in die Perle des Neckartals führte. Lowag setzt auf einen Multiplikatoren-Effekt, damit die Appelle bei Motorradfahrern fruchten und dies in ihrer Gemeinschaft weitergegeben wird. Im Sommer soll eine weitere Aktion in größerem Stil am Neckarlauer stattfinden.

Über die Motorradkontrollen der Polizei vom Freitag und gestrigen Sonntag hat das Polizeipräsidium Südhessen noch keine Informationen veröffentlicht.