Hirschhorn. (RNZ) In der RNZ-Neujahrsserie greifen Bürgermeister und Ortsvorsteher in unserem Verbreitungsgebiet selbst zur Feder und geben einen Ausblick aufs Jahr 2022. Diesmal berichtet Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold was im kommenden Jahr in seiner Gemeinde ansteht:

Wenn man sich die derzeitige Lage in der Pandemie ansieht, dann fällt der Ausblick auf 2022 nicht ganz so rosig aus. Noch im Sommer waren wir alle guter Hoffnung, mit den Impfungen dem ganzen Spuk ein Ende bereiten zu können. Wenn diese Zeilen abgedruckt werden, befinden wir uns vermutlich im nächsten Lockdown oder sind kurz davor.

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stadt Hirschhorn und ihre Planungen. Fasching ist abgesagt und damit fehlt schon mal der lustige Auftakt ins neue Jahr. Was das Jahr veranstaltungstechnisch dann noch so bringen wird, kann ich im Moment nicht sagen, deshalb beschränke ich mich auf die schnöden Vorhaben der Stadt, die aber vielleicht auch den ein oder Anderen erfreuen werden.

Oliver Berthold. Foto: privat

Nach derzeitiger Planung wollen wir 2022 an mehrere Spielplätze gehen. Der Spielplatz im Ortsteil Langenthal wurde schon begonnen und bekommt eine Runderneuerung. Ebenso ist eine Sanierung des Spielplatzes in der Starkenburger Straße geplant. Im neuen Jahr wird eine E-Ladesäule in der Neckarsteinacher Straße errichtet und der Ortsteil Langenthal soll endlich einen Mobilfunkmast erhalten.

Zudem ist das nächste Jahr durch Planungen und Voruntersuchungen geprägt. Die Erneuerung der Bahnbrücke am Michelberg soll in die Ausschreibung gehen, die Machbarkeitsstudie für eine Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Langenthal wird der Politik präsentiert und in den Gremien beraten werden, und mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung stehen zur Diskussion.

Wir werden den Hochwasserschutz überarbeiten und hierbei auch die Kritischen Infrastrukturen näher beleuchten und Untersuchungen anstellen, ob Hirschhorn bei Starkregenereignissen eine potenzielle Gefahr droht.

Die Pflege der Friedhöfe soll deutlich verbessert werden, auch hierzu sind Gelder im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Ebenso hoffen wir, dass wir mit dem Kreis bei dem Thema "Kulturzentrum im alten Schulgebäude der Neckartalschule" weiter kommen. Das Gebäude soll hälftig geteilt werden und zum einen der Schule und den Kindern mehr Raum für die Nachmittagsbetreuung geben, zum anderen sollen mehrere Räume entstehen, die Platz für eine Musikschule, eine Tanzschule, die städtische Bücherei und auch Vereine bieten.

Da das Bonifatiushaus umgebaut wird, haben wir gemeinsam mit den Kirchen eine alternative Möglichkeit für einen Seniorentreff im Rathaus geschaffen. Diese ökumenischen Treffen für Seniorinnen und Senioren sollen in Zukunft immer in der Mark-Twain Stube im Rathaus angeboten werden. Ein Team aus Seniorinnen und Senioren arbeitet bereits mit der Stadt an der Umsetzung, sodass es hier losgehen kann, sobald die pandemische Lage es zulässt.

Eine weitere Baumaßnahme betrifft die Wehrbrücke mit ihrer mehrfachen Vollsperrung über jeweils mehrere Wochen. Hessen Mobil hatte als verantwortlicher Träger der Straßenbaulast den Beginn der Maßnahme schon mehrfach verschoben, wir hoffen, dass es hier im Frühjahr 2022 endlich losgeht.

Darüber hinaus wird der Finkenbach als eines der ersten Gewässer in Hessen renaturiert, wir machen hier schon seit Jahren sehr viel für den Umweltschutz und sind daher bei der Förderung "100 Wilde Bäche" auch bei den ersten Bächen dabei, die fertig gestellt werden.

Es gibt 2022 viel zu tun, um Hirschhorn für die Zukunft fit zu machen, und ich gehe mal davon aus, dass die Arbeit auch in den nächsten Jahren nicht abreißen wird.