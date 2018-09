Eberbach. (fhs) Vergleichsweise glimpflich endete am Donnerstagmittag ein Ereignis, das bei der Feuerwehr als Zimmerbrand Alarm ausgelöst hatte: eine Mutter und ihre zwei Kinder kamen dennoch in die Heidelberger Kinderklinik.

Kurz vor 13 Uhr rückten Polizei, DRK und Freiwillige Feuerwehr zu dme gemeldeten Zimmerbrand in einer Wohnung eines Anwesens an der Unteren Talstraße aus. Die Helfer trafen vor Ort auf diene Mutter und ihre beiden zwei- und vierjährigen Kinder. Die Frau gab gegenüber der Feuerwehr an, dass offenbar ein Kind die Herdplatte angeschaltet hatte, auf der ein Wasserkocher stand. Das Gerät begann vor sich hin zu schmoren. Augenzeugen zufolge hatte dies jedoch stark geraucht.

Mutter und Kinder wurden vor Ort erstversorgt und danach vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in die Heidelberger Kinderklinik eingeliefert. Zu einem größeren Schaden kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach war mit 22 Mann im Einsatz.