Eberbach. (pol/me) Ganz so friedlich, wie vorige Woche gemeldet, blieb es zum Ausklang der Eberbacher Fastnacht dann wohl doch nicht: Wegen gemeinschaftlich gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen bislang unbekannte Täter. Die Tatverdächtigen sollen am Fastnachtsdienstag gegen 23.45 Uhr einem 24-jährigen aus Eberbach nach dem Verlassen der Gaststätte "Cha Cha" in der Passage im Neuen Markt mehrere Schläge und Tritte versetzt und ihn mit einer Flasche oder einem Glas ins Gesicht geschlagen haben.

Ein Zeuge hatte der Polizei in der Nacht auf Aschermittwoch eine größeren Schlägerei in der Passage am Neuen Markt gemeldet. Als die Beamten eintrafen, saß der 24-Jährige mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf auf einem Rasenstück unterhalb der Gaststätte. Bei seiner ersten Befragung gab der 24-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er beim Verlassen der Gaststätte ins Straucheln geraten und deshalb die Treppe hinunter gestürzt sei.

Der 24-Jährige wurde nach seiner medizinischen Versorgung im Eberbacher Krankenhaus zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in die Kopfklinik in Heidelberg eingeliefert.

Tags darauf erschien der 24-Jährige am späten Abend beim Polizeirevier und änderte seine zuvor gemachten Angaben: Demnach soll es zwischen ihm und einem 60-Jährigen bereits in der Gaststätte zu einem Streit gekommen sein, worauf der 24-Jährige mit einer Begleiterin die Gaststätte verließ.

Am Ausgang soll es zu weiteren wortstarken Auseinandersetzungen und Beleidigungen seitens des 60-Jährigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll dieser zurück in die Gaststätte und mit mehreren bislang unbekannten Personen zurückgekehrt sein. Der 24-Jährige gab an, aus dieser Gruppe mit einer Glasflasche angegriffen und auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen, außerdem mit Schlägen und Tritten am ganzen Körper traktiert worden zu sein.

Als Grund für seine revidierte Aussage nannte das Opfer, dass es erst am Folgetag die Schwere der Verletzungen erkannt habe. Da es sich dabei nicht um eine Lappalie handle, sollten die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Der 60-jährige Tatverdächtige wurde am Montag von der Polizei vernommen. In seiner Vernehmung gab er an, dass er selbst von dem 24-Jährigen im Ausgangsbereich mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Anschließend soll der 24-Jährige weggelaufen und die Treppe hinunter gestürzt sein, wobei er sich die Verletzungen zuzog.

Zur Tatzeit war die Gaststätte infolge des Faschingstreibens noch gut besucht, es muss laut Polizei also Zeugen für den Tatablauf geben. Bei den bisherigen Ermittlungen der Polizei habe aber noch kein Augenzeuge der tätlichen Auseinandersetzung festgestellt werden können.

Auch konnte derjenige, der das verletzte Opfer zu dem nahen Rasenstück getragen und dort abgelegt hatte, noch nicht ermittelt werden. Der gesuchte Zeuge soll an mehreren Körperstellen tätowiert sein und sich zuvor schon auf dem Leopoldsplatz aufgehalten haben.

Dieser wichtige Zeuge sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich unter Telefon (0 62 71) 92.100 bei der Eberbacher Polizei zu melden.