Heidelberg/Eberbach. (fhs) Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat wohl der 55-jährige Busfahrer Schuld am Eberbacher Busunglück vom 16. Januar. Die Strafverfolgungsbehörde hat das technische Gutachten erhalten und geht nun "von einem Augenblicksversagen des Fahrers" aus. Dies gab sie am Freitag auf RNZ-Nachfrage bekannt.

Sprecher Tim Haaf zufolge ist das lange erwartete technische Gutachten nun ausgewertet worden. Es hatte die näheren Umstände des Busunglücks untersuchen sollen, bei dem 44 Menschen verletzt worden waren, darunter 37 Kinder und Jugendliche.

Das Gutachten ergab, dass weder am Bus technische Mängel festzustellen waren noch die Fahrtgeschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommt. Zwar war der Bus mit Tempo 35 in einer 30er-Zone geringfügig schneller als erlaubt unterwegs, als Unfallursache könne dies nach Gutachter-Ansicht jedoch ausgeschlossen werden, berichtete Haaf.

Die Staatsanwaltschaft hat das Ergebnis des Gutachtens jetzt dem Beschuldigten zugestellt und wartet, ob und wie er sich dazu äußern wird. Davon wird abhängen, wie die Staatsanwaltschaft weiter vorgeht.

Der Busfahrer selbst ist weiter krank geschrieben. Nach Auskunft seines Arbeitgebers Achim Mechler vom gleichnamigen Busunternehmen aus Mudau soll es im Juli noch weitere ärztliche Untersuchungen geben. Diese sollen Aufschluss darüber geben, ob gesundheitliche Probleme zu dem Unfallgeschehen beigetragen haben könnten.

Der Sachbearbeiter bei der Staatsanwaltschaft wird nach der Stellungnahme des Beschuldigten und seines Rechtsbeistands entscheiden, wie weiter verfahren wird. Unabhängig von diesem Einzelfall betrachtet steht Haaf zufolge bei einem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung dem Gericht nach dem Gesetz ein Strafrahmen zu Gebote, der eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen und eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zur Bewährung umfasst.

Allerdings ist noch offen, ob weitere Umstände bei der Bewertung der Unfallursache zu berücksichtigen sind und es noch weiterer Gutachten bedarf.