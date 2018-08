Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Sechs Monate lang waren Thomas Frank (ehemals Waldbrunn) und Rafael Casado (Eberbach) auf Kitesurf-Weltreise, die Akustikgitarren stets im Gepäck. Ob in Costa Rica oder Panama, ob auf Trinidad-Tobago, Mauritius oder in Sri Lanka - immer wieder erlebten sie, wie Menschen "an jeder Ecke" Musik machten. Und sie reihten sich ein in die Vielen, nannten sich "Los dos Cojones" und sangen ihre Songs von Bob Marley oder Oasis, Bob Dylan oder Guns N’ Roses zur Gitarre auf Straßen und an Stränden, am Lagerfeuer, in Hostels und Kneipen.

"Es war in Hawaii, als wir auf die Idee kamen, auch mal in Eberbach zu spielen", erinnert sich Casado. "Einfach so, an einem lauen Sommerabend, abseits von großen, organisierten Konzerten." Bei ihrem Freund Miguel Jung vom Hotel "Karpfen" stießen die beiden auf offene Ohren. Er holte seine Kollegen von Restaurant "Hermes" und Pizzeria "Milano" mit ins Boot.

Gemeinsam lud das gastronomische Trio die zwei Weltenbummler ein, am Samstag, 18. August, zwischen 18 und 21.30 Uhr den Alten Markt mit einem "Welcome-back-Konzert" musikalisch zu beleben. Spezialitäten der drei Restaurants laden auf dem lauschigen Altstadtplatz zum Genießen ein, eine Bar samt Stehtischen bietet kühle Getränke bei "entspannter Livemusik" an. Dabei erklingen Songs, die Frank und Casado rund um die Welt begleitet haben oder die sie sich unterwegs neu angeeignet haben. Musik ganz unterschiedlicher Stilrichtungen, von fetzigem Akustik-Rock bis hin zu melodisch-melancholischen Klassikern und "Road-Trip-Melodien", in Eberbach begleitet an Gitarren, Piano und Cajón.