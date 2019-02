Eberbach. (pol) Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl wirft die Polizei einem 16-Jährigen vor, der in einem auffälligen Quartett am Mittwochabend einschlägig in der Innenstadt unterwegs war. Gegen 21.50 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie jemand einen Parkautomaten in der Bussemerstraße mit grüner Farbe beschmierte.

Die alarmierten Polizisten stellten fest, dass in der Bussemer-/Schulstraße och ein weiterer Verteilerkasten besudelt worden war. In der Schulstraße rannte ein 16-Jähriger vor dem Polizeifunkwagen weg. Als die Beamten den 16-Jährigen kontrollierten, mischten sich zwei 15-jährige Mädchen und ein 18-Jähriger den Beamten gegenüber "verbalaggressiv" ein. Die Polizei ermittelt nun, ob das Quartett für Farbschmierereien verantwortlich ist, die auch an einer Tischplatte und einer Bank am Pavillon in der Neckaranlage und am Fußgängersteg am Bahnhof gefunden wurden.

Gegen 22.30 Uhr sahen Polizisten bei der Spurensicherung erneut den 16-Jährigen, wie er versuchte, den Fahrradsattel eines am Bahnhofsplatz abgestellten Mountainbikes zu klauen. Er wurde angezeigt. Das Polizeirevier Eberbach sucht jetzt Zeugen der Sachbeschädigungen und Personen, die ihr Fahrrad am Bahnhof abgestellt hatten und Manipulationen feststellten. Die Rufnummer dafür ist 06271/92-100 .