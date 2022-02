Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zum zweiten Mal präsentierte sich die Bürgerinitiative (BI) "Rettet den Hebert" am Samstag im Rahmen ihrer Kampagne gegen den Bau von Windkraftanlagen auf dem Hebert mit einem Infostand auf dem Leopoldsplatz. Im Vorfeld des für den 3. April angesetzten Bürgerentscheids zum Thema wollen die Mitglieder der Initiative ihre Mitmenschen durch Gespräche und Info-Flyer für ein "Nein" zum Bau der Anlagen gewinnen. Wie den Aussagen von BI-Mitglied Rainer Kunze zu entnehmen war, hielt sich das Interesse der Wochenmarktbesucher und Passanten am Samstag jedoch eher in Grenzen, hauptsächlich "Leute, die das Engagement der Initiative unterstützen", hätten sich am Stand von "Rettet den Hebert" eingefunden.

Auch beim Zimmerer- und Dachdeckermeister und stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Stadtverbands Günter Müller blieb der "große Andrang" aus. Er war bei der BI-Aktion am Samstag angetreten, interessierte Bürger über die Möglichkeiten für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf ihren Hausdächern zu informieren. Schließlich vertritt die Bürgerinitiative die Ansicht, dass Eberbach über genügend Dachfläche verfüge, um durch deren Ausstattung mit Solaranlagen 14 "Windindustrieanlagen" à 3 MW zu ersetzen. Photovoltaik sei zwar nicht für jedes Dach geeignet, erläuterte Müller. "Wenn zum Beispiel viele Dachfenster da sind, macht’s keinen Sinn."

Doch bei "mindestens 80 Prozent" der hiesigen Dächer sieht er gute Möglichkeiten. Der Wermutstropfen: "Photovoltaik wird halt viel zu wenig gefördert, da müsste man was tun." Denn die Investitionskosten für eine "durchschnittlich große" Anlage, zum Beispiel auf dem Dach eines Einfamilienhauses, lägen bei rund 10 000 Euro. Die Energieersparnis betrage dabei etwa 30 Prozent. Lege man sich eine entsprechende Speicherbatterie zu, so steige die Ersparnis auf bis zu 70 Prozent. Doch auch für den Speicher müssen mehrere tausend Euro investiert werden. "Bei Anlagen im Privatbesitz können die Leute ihren eigenen Strom erzeugen, auch wenn’s nur 70 Prozent sind", so Müller.

Die Einspeisung des erzeugten Stroms ins öffentliche Netz sei ebenfalls möglich: "Allerdings gibt es zurzeit nur noch 6 Cent pro kWh." Dennoch sieht Müller in der Solaranlage auf dem eigenen Dach eine gute Möglichkeit der Energiegewinnung: "So kann jeder seinen Beitrag zur Stromerzeugung leisten."

Ob sich der Energiebedarf der Bundesrepublik bei zunehmendem Strombedarf etwa durch E-Mobilität, Wärmepumpen etc. allein durch die von der BI propagierten Alternativen "Solaranlagen", "Wasserkraft" oder "Effizienz und Einsparpotenziale" decken lasse? Nun, längerfristig müsse man wohl auch moderne, hocheffiziente Atomkraftwerke dafür in Betracht ziehen, hieß es dazu aus den Reihen der Initiative.