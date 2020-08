Eberbach. (cum) Die Telekom baut ihr Mobilfunk-Netz im Rhein-Neckar-Kreis aus: In den zurückliegenden zwei Monaten seien drei Standorte im Kreis mit LTE erweitert worden, teilt das Unternehmen mit. Einer davon ist Eberbach.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Neben Eberbach baute die Telekom ihr Netz auch in Eppelheim an der Autobahn und in Hockenheim an Autobahn und Eisenbahnstrecke aus.

Nach Unternehmensangaben betreibt die Telekom im Rhein-Neckar-Kreis inzwischen 148 Mobilfunk-Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 33 Standorte hinzukommen. An 13 Standorten sind Erweiterungen mit LTE geplant. Für den Ausbau mit weiteren Masten will das Unternehmen zusätzliche Flächen und Dächer für neue Standorte anmieten.

Der LTE-Ausbau wird laut Telekom auch deshalb vorangetrieben, weil alle Standorte im zukünftigen noch schnelleren 5G-Netz genutzt werden sollen.