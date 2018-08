Eberbach. (by) Der Festplatz in der Au und der Parkplatz vor dem Schwimmbad sind ab dem morgigen Freitagmorgen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zwar beginnt der 83. Eberbacher Kuckucksmarkt erst in einer Woche, doch treffen die großen Fahrgeschäfte wie Riesenrad und Autoscooter, aber auch Festzelt und Cha-Cha-Zelt bereits morgen ein. Die Straße "In der Au" ist zu diesem Zeitpunkt noch befahrbar. Als Ausgleich wird auf der Pleutersbacher Straße - zwischen Kreuzung Schwanheimer Straße und zirka 35 Meter vor der Einfahrt ins Sportgebiet "In der Au" - das talseitige Halteverbot aufgehoben und für das Parken frei gegeben, mit Ausnahme der auf dieser Strecke eingerichteten und ausgewiesenen Ladezone 1.

Ab Montag, 20. August, ist der gesamte Bereich, einschließlich der Straße "In der Au" ab dem Kreuzungsbereich beim Tennisclub/Eingang Festgelände in Richtung Schwimmbad voll gesperrt. Ebenfalls ist der öffentliche Parkplatz vor Palestra gesperrt. Diese Sperrungen gelten bis mindestens Mittwoch, 29. August. Je nach Verlauf des Abbaus und der Abfahrt der Schausteller werden die gesperrten Flächen sukzessive wieder frei gegeben. Das absolute Haltverbot an der B 37 (Neckarseite) ist für die Dauer des Kuckucksmarktes aufgehoben.

Daneben gibt es für die Dauer des Kuckucksmarktes auf verschiedenen Straßen Einschränkungen bzw. Änderungen.

Die Dr.-Weiß-Straße wird von der Einmündung Schwanheimer Straße (L 590) in Richtung Osten bis zur Einmündung Kirchenweg, ab Freitag, 24. August, 12 Uhr, über die ganze Marktzeit als Einbahnstraße ausgewiesen. Es werden zwei Ladezonen eingerichtet: in der Pleutersbacher Straße sowie der Abfahrt in der Au (westliche Parkbucht). Die Ladezonen sind auf der vorgesehenen Länge entsprechend ausgeschildert.

Die Bushaltestelle "Schwimmbad" in der Pleutersbacher Straße wird um etwa 150 Meter in Richtung Pleutersbach an die Einmündung der Straße "In der Au" verlegt. An der B 37 (Neckarseite) wird bei der Anlegestelle Fähre eine Bedarfsbushaltestelle eingerichtet. Vor dem Sportlerheim "In der Au" werden fünf Behindertenparkplätze ausgewiesen, vier weitere in unmittelbarer Nähe zu Beginn des Schotterparkplatzes.

Halteverbote sind auf beiden Seiten der Neckarbrücke, auf der Talseite der Rockenauer Straße von 300 Meter vor dem Ortsschild bis zur Neckarbrücke, in der Schwanheimer Straße (Westseite/Bergfahrt rechts) ab Einmündung Pleutersbacher Straße bis Einmündung Steingartenweg, auf den letzten 15 Meter der Schwanheimer Straße (Ostseite/Talfahrt rechts) vor der Einmündung in die Beckstraße sowie auf der Pleutersbacher Straße (Bergseite) bis Einmündung Schwanheimer Straße, mit Ausnahme des genehmigten Gehwegparker-Bereichs.

Da der Einmündungsbereich der Straße "In der Au" in die Pleutersbacher Straße als Buswendeplatz benötigt wird, besteht im unmittelbaren Einmündungsbereich dieser Straße auf beiden Seiten je 15 Meter absolutes Halteverbot.

Auf der Pleutersbacher Straße wird zwischen der Neckarbrücke und der Ortstafel in beiden Richtungen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Im weiteren Verlauf ab der Ortstafel, rund 700 Meter Richtung Pleutersbach bis Nähe der Einmündung Alte Pleutersbacher Straße (Radweg), sind maximal 50 km/h erlaubt.