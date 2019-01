Eberbach. (RNZ) Ihre erste Fraktionssitzung 2019 hält die SPD-Gemeinderatsfraktion am Montag, 28. Januar, ab 18 Uhr im Sitzungszimmer 1 des Rathauses ab. An ungewöhnlichem Ort fand die Sitzung davor statt: im Jugendzentrum (JUZ) im Keller der Dr.-Weiß-Schule.

Vor Ort wollten sich die SPD-Stadträte in ihrer letzten Zusammenkunft 2018 ein Bild der Zustände machen. Nach einer Besichtigung der bereits erfolgten Maßnahmen zum Trockenlegen der Kellerräume kam man am Küchentisch zusammen. Die Diskussion zeigte, dass sich die Ideen von Jugendlichen, SPD-Fraktion wie Stadtverwaltung in großen Teilen decken. Geeignete Räume für ein Jugendzentrum nahe des Depots 15/7 hätten zahlreiche Synergieeffekte. Dafür will sich die SPD nun einsetzen. Anlass der "Vor-Ort-Fraktionssitzung" war das Interesse der Jugendlichen am städtischen "runden Tisch Jugendbeteiligung".

Bei den übrigen im JUZ ebenfalls besprochenen Gemeinderatsthemen riefen deren große Vielfalt und die teils unspektakulären Entscheidungen eher Staunen als Begeisterung bei den Jugendlichen hervor. Die Stadträte machten jedoch auch deutlich, warum in manchen Fällen städtische Mühlen nur sehr langsam mahlen (können). So ein Fall sei laut SPD-Stadträten auch die Problematik zur Zukunft des JUZ. Eine kurzfristige Lösung sei mangels geeigneter Räumlichkeiten nicht zu finden.