Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Da zeigt sich großes Interesse an Eberbachs Historie. Den Überblick über das Ganze hat er sich schon eingehend verschafft. Und immer, wenn ein neues Thema aufkommt, kniet er sich ganz gezielt in seine Archivsammlung. Seit 1. Oktober 2019 ist Dr. Marius Golgath (33) der neue Leiter des Eberbacher Stadt- und Verbundarchivs, nach einer kurzen Einarbeitungszeit ab Sommer. Jetzt hat er sein erstes komplettes Kalenderjahr im Amt hinter sich.

Vom sachlichen Hintergrund her strahlt Golgath Kompetenz aus. Von der Mentalität her gibt es auch nichts auszusetzen. Schließlich passt der Kurpfälzer zu den Menschen dieser Gegend und zu Eberbach. Da steht er seinem Vorgänger Dr. Rüdiger Lenz in nichts nach.

Gleich zu Anfang von Golgaths Amtszeit ging es um eher auswärtige Angelegenheiten. Das kleine Odenwälder Dorf Allemühl feierte 650 Jahre erste Erwähnung. Da fasste er die Geschichte des früher politisch zweigeteilten Ortes in eine populär lesbare Form für eine attraktive Festschrift. Die Archivalien Schönbrunns liegen im dortigen Rathaus. Beim pandemiebedingt kleinen Festakt auf dem Dorfplatz hielt Golgath die historische Festrede.

Über 100 Jahre alter Schreibtisch. Vom Ende der Kaiserzeit.

Es verwundert nicht, wenn im einen oder anderen Fall von Golgath auch historische Neuigkeiten erschlossen wurden. Oder solche, die bislang noch nicht publiziert wurden. Die Erkenntnis, dass es vor dem bislang angenommenen Gründer des Eberbacher Rosenbräu Peter Koch schon 1664 einen "Rosenwürt vorm Tor" namens Hans Peter Rothengatter gegeben hat, fand er bei der redaktionellen Arbeit eines Beitrages für das neuste Eberbacher Geschichtsblatt – "Auf das Rosenbräu war Eberbach stolz".

Recht schnell entdeckte Golgath, dass der zur angenommenen Gründungszeit des Rosenbräus anfangs des 19. Jahrhunderts in der Stadt ebenfalls aktive Brauer Balde mit dem altehrwürdigen, inzwischen abgerissenen Gasthaus "Odenwald" in der Odenwaldstraße zusammenhängt – ein Lokal, an das sich nur noch die älteren Eberbacher erinnern. Die Geschichte der aus Flandern stammenden und in Eberbach in den 1930er-Jahren erloschenen Familie Balde hat der junge Stadtarchivar gleich ins neue Geschichtsblatt 2020 mitgenommen.

"Eberbach hat eine spannende Geschichte", ist das Fazit Golgaths nach dem ersten vollen Kalenderjahr im Pleutersbacher Archiv. "Ich will die Leute kennenlernen", hat er sich zur Aufgabe gesetzt. In der Tat fand man in den coronafreien Monaten den neuen Stadtarchivar immer wieder als Zuhörer bei Veranstaltungen in der Stadt. Golgath wurde gleich auch ins Komitee für die 800-Jahr-Feier Eberbachs aufgenommen, die 2027 veranstaltet wird. Dazu wird er acht Jahrhunderte Stadtgeschichte darstellen müssen.

Beim Blick auf die Altstadt hat Golgath ein erstes Augenmerk auf das Bettendorfsche Haus beim Pfarrhof gelenkt. Ein Adelssitz, der 1646 in bürgerlichen Besitz überging. Im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung zur Ausstellung von Hanna Breidinger-Spohr und einer bildlichen Darstellung dieser historischen Ecke lieferte der Stadtarchivar die Hintergründe für eine Bildbeschreibung. Nicht ohne sich dabei mit diesem historischen Gebäudeensemble zu befassen.

Auch mit einem düsteren Kapitel der Eberbacher Geschichte wurde Golgath konfrontiert. Als nach der Bürgermeisterwahl im Oktober der vielen Eberbachern unbekannte Name Salomon Simon Leibowitsch aufkam, durchforschte Golgath binnen kurzer Zeit dessen Lebens- und Leidensgeschichte, sodass sie auch journalistisch aufbereitet werden konnte. Leibowitsch war das zweite Eberbacher Opfer des Nationalsozialismus – nach Adolf Knecht. Im September 1933 wurde Leibowitsch im ersten badischen Konzentrationslager in Stetten am kalten Markt von SA-Bewachern erschlagen. Leibowitsch war der einzige für diese Konzentrationslager nachgewiesene Tote.

Wie die in Eberbach verantwortlichen Nationalsozialisten Leibowitschs Witwe Maria nach dem Tode ihres Mannes bis hin zur körperlichen Qual erniedrigten, sind von Golgath erschlossene Erkenntnisse aus dem Generallandesarchiv Karlsruhe, die er zusammen mit der dramatischen Geschichte Leibowitschs in das nächste Geschichtsblatt 2021 aufnehmen wird. Ab 2021 übernimmt der neue Archivleiter die Redaktion von Bürgermeister John Gustav Weiss 1900 gegründeten Jahresbuches.

Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie war das Pleutersbacher Stadtarchiv nicht immer für den Publikumsverkehr zugänglich. Gleichwohl haben zwei Eberbacher Familien dort Nachlässe übereignet, die es zu erschließen gilt. Die Aufzeichnungen des im August verstorbenen Hans Klinge über die Eberbacher Steinbrüche gehören dazu. Das sind eher unspektakuläre Archivalien aus jüngster Zeit.

Marius Golgath sitzt hinter einem Schreibtisch, der sich von allen anderen im Eberbacher Rathaus abhebt. Das massivhölzerne Möbelstück stammt von Bürgermeister Weiss, der zu seiner Amtszeit ab dem beginnenden 20. Jahrhundert den Grundstein für das jetzige Eberbacher Archivwesen legte und auch die erste Eberbacher Stadtgeschichte schrieb, ein Segen für Eberbach. Mit den studierten und promovierten Historikern Rüdiger Lenz und seinem Nachfolger Marius Golgath hat das Archivwesen der Stadt aber einen neuzeitlichen professionellen Standard gefunden.