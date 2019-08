Eberbach/Schönbrunn/Waldbrunn. (mabi) Auch dieses Jahr wird wieder ein Busverkehr zwischen dem Kleinen Odenwald und dem Kuckucksmarkt eingerichtet: Am Freitag, 23. und am Samstag, 24. August sowie zum Feuerwerk am Dienstag, 27. August. Die Gemeinde Schönbrunn hat damit die Eberbacher Stadtwerke beauftragt. Die Fahrten sind umsonst, die Gemeinde übernimmt die Kosten. Es gibt keine Mitnahmegarantie; wenn der Bus besetzt ist, können keine weiteren Fahrgäste mitgenommen werden. Die Ruftaxi-Linie 8953 von Waldbrunn nach Eberbach und zurück wurde um die Haltestelle "In der Au", direkt am Marktgelände, erweitert. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten sind dem Fahrplan zu entnehmen. Bereits 2018 wurde die Ruftaxi-Linie verlängert und bot eine Anbindung der Waldbrunner Bevölkerung an das Volksfest. Das Ruftaxi ist ein bedarfsorientierter Linienverkehr und fährt nur auf Bestellung, die im Fahrplan festgelegten Bushaltestellen an. Fahrten für die Linie 8953 müssen mindesten eine Stunde vor Abfahrt unter Telefon (06 21) 10 77.077 bestellt oder online unter www.vrn.de gebucht werden. Es gibt nur in beschränktes Platzangebot; Gruppen ab fünf Personen sind rechtzeitig anzumelden.