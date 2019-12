Eberbach. (mabi) Die Stadt hat das Gebäude in der Odenwaldstraße 37 gekauft und nutzt es für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern. Damit gibt es derzeit neben den Anwesen Uferstraße 2, 3 und 4 insgesamt vier Gebäude, die für diese Zwecke geeignet sind und entsprechend genutzt werden.

"Der Bedarf hat nicht mehr ausgereicht", sagt Rainer Menges vom Ordnungsamt. Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge "ein bisschen abnimmt", wurden nach wie vor Wohnungen für Menschen gesucht, die aus der Obdachlosigkeit kommen. Deren Anzahl lässt sich nicht beziffern, es sind "mal mehr, mal weniger". Derzeit sind es laut Menges "überwiegend Männer".

In das neu erworbene Gebäude in der Odenwaldstraße ist im oberen Bereich eine Flüchtlingsfamilie untergekommen, die vorher in der Güterbahnhofstraße untergebracht war. Außerdem wurde eine Einzelperson von der Uferstraße dorthin umgesetzt. Menges: "Der untere Bereich, in dem vorher die Fahrschule war, wird derzeit noch renoviert".

In der Uferstraße 2 befinden sich drei Wohneinheiten mit insgesamt rund 100 Quadratmetern, die mit maximal zwölf Personen belegt werden können. 2017 und 2018 waren durchschnittlich 22,45 Quadratmeter mit durchschnittlich 2,77 Personen belegt.

Rund 174 Quadratmeter stehen in der Uferstraße 3 maximal 15 Personen zur Verfügung; 2017 und 2018 waren durchschnittlich 96,79 Quadratmeter mit durchschnittlich 4,5 Personen belegt. Uferstraße 4 bietet zehn Wohneinheiten mit insgesamt rund 460 Quadratmetern für maximal 35 Personen. Die Belegung in den Jahren betrug durchschnittlich 392,09 Quadratmeter mit durchschnittlich 13,6 Personen.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden noch die Gebäude Güterbahnhofstraße 8 und 9 sowie der Hainbrunner Weg 9 in Brombach zur Unterbringung von zwei Familien und einem Vater mit Tochter belegt, da in den vorstehenden Gebäuden die erforderlichen Flächen zum jeweiligen Belegungszeitraum nicht frei waren.

Die Güterbahnhofstraße 8 mit rund 58 Quadratmetern war 2017 und 2018 mit durchschnittlich drei Personen belegt; Güterbahnhofstraße 9 (rund 157 Quadratmeter) mit 4,5 Personen im Durchschnitt und der Hainbrunner Weg (60,58 Quadratmeter) mit 1,65 Personen.

Insgesamt waren 2017/18 durchschnittlich 787,77 Quadratmeter Wohnfläche mit 30,02 Personen im Durchschnitt belegt.