Eberbach. (cku) Aufgrund des plötzlichen Kälteeinbruchs haben am Sonntag in der Eberbacher Au 13 Kiebitze Rast gemacht. Gemeinsam mit zig anderen Zugvögeln (zu sehen waren Wachholderdrosseln, Rotdrosseln, Misteldrosseln, Staren, Bachstelzen) legten sie in Eberbach auf dem Sportplatz, auf den Wiesen und auf dem Stoppelfeld eine Rast ein und ließen sich dort den eisigen Wind um die Schnäbel wehen.

Noch vor 50 Jahren war der Kiebitz auf den Feldern und Wiesen in Deutschland eigentlich häufig zu sehen. Heute ist er aber aus vielen Agrarlandschaften verschwunden und gehört zu den bedrohten Vogelarten. Kiebitze sieht man in Eberbach so gut wie nie, so dass das Wetter für diese besondere Begegnung sorgte.