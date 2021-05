Ins ehemalige Blumengeschäft in der Hauptstraße soll ein Fischfachgeschäft. Foto: by

Eberbach. (by) Längere Zeit stand das Eckhaus an der Hauptstraße gegenüber Silvias Laden leer, demnächst soll es wieder genutzt werden. Der Bauausschuss gab in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht dafür.

Zuletzt war ein Blumengeschäft untergebracht, jetzt soll im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses ein Fischfachgeschäft eröffnet werden. Seitens der Stadt wird ein Stellplatzablösevertrag in Aussicht gestellt.