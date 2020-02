Während das Abfließen des ersten Neckarhochwassers 2020 am Mittwoch neugierig verfolgt wurde, machen die Hochwassermarken an der Zwingeranlage klar, dass die Stadt dagegen nie gefeit ist. Überflutungsraum ist wichtig. Um ihn zu schützen, darf er nicht mehr neu bebaut werden – es sei denn, es gibt Ausgleichsfläche. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Das Hochwasserschutzregister für die Neckarstadt kann kommen. Der Gemeinderat stimmte der dafür nötigen Satzung jetzt mit großer Mehrheit zu – gegen drei Stimmen der AGL, mit einer Enthaltung von Frei-Wähler Dietmar Polzin. Die Alternativ-Grünen sehen in dem Register, das Neubauten durch den Ausweis "wirkungsgleicher" Flächen an anderer Stelle künftig auch in den verbotsbelegten Überschwemmungsgebieten ermöglichen wird, einen "ökologischen Rohrkrepierer", wie Lothar Jost kritisierte. Für die Stadtverwaltung ist es ein vom Gesetzgeber vorgehaltenes Instrument, um die bauliche Entwicklung von Städten mit wenig Baugrund nicht zu strangulieren, wie eine Nachfrage bei Bauverwaltungsleiter Karl Emig ergab. Er verweist auf die beträchtliche Ausdehnung der geschützten Uferzone bis in die alten Dorfkerne von Rockenau und Pleutersbach oder in die Zwingeranlage von Eberbach hinein.

Worum geht es? Überall da, wo Flüsse und Gewässer bei Hochwasser über die Ufer treten, darf nach einer EU-Richtlinie nicht mehr neu gebaut und dürfen vorhandene Bauten nicht mehr erweitert werden.

Auch die Ausweisung neuer Baugebiete ist in den auf bundesweiten Hochwassergefahrenkarten dokumentierten Überschwemmungsgebieten tabu. Dies, darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin, gelte allerdings nicht für bloße Umplanungen oder innerörtliche Nachverdichtungen. Die geschützten Gewässerrandstreifen reichen im Außenbereich von Ortschaften zehn Meter weit, im Inneren fünf Meter. In Baden-Württemberg besteht nun die Möglichkeit, die betreffenden Grundstücke trotzdem zu bebauen: Indem zum Ausgleich eine entsprechende, anderswo im Überschwemmungsbereich gelegene Fläche angeboten wird bzw. Maßnahmen zur Schaffung neuer Rückhalteräume ergriffen werden. Die in der Satzung verankerten Möglichkeiten reichen hier von der Aktivierung ehemaliger Überschwemmungsflächen über Gewässerrenaturierung und -aufweitungen bis zum ersatzlosen Abriss von im Überschwemmungsbereich gelegenen Gebäuden.

Ein Hochwasserschutzregister erfasst solche Ausgleichsflächen und hält sie bei Bedarf vor. Und es erfasst die mit ihrer Schaffung verbundenen Kosten. Es geht um Spielräume für die Stadtplanung, aber auch private Bauherren können davon Gebrauch machen.

"Warum sollten wir das dem Bürger nicht anbieten?" sagte Karl Emig. Und signalisierte im Rat: "Wir haben schon Grundstücke dafür im Auge". Die Stadt will nach dem erfolgten Satzungsbeschluss noch in diesem Jahr prüfen, welche Flächen sich zum Ankauf für das Hochwasserschutzregister eignen und die nötigen Mittel dafür im Haushalt anmelden. Und wenn sich dann jemand der Satzung bedient, "gibt’s auch Einnahmen", so Emig. Wo die Möglichkeit für praktische Ausgleichsmaßnahmen fehlt, ist auch ein finanzieller Ausgleich gestattet.

Aus Sicht der AGL ist dies nicht geeignet, Wirkung im Sinne des Hochwasserschutzes zu entfalten, wie Lothar Jost einwandte. "Es gibt keinen wirklichen Ausgleich im Retentionsraum!" Er sei sich dessen bewusst, dass diese Sichtweise eine strikte Ablehnung jeglicher Neubebauung des Rückhalteraums bedeute. Den Hinweis von Bürgermeister Peter Reichert, dass wirkungsgleicher Ausgleich für den Verlust des Überschwemmungsraums gefordert werde, ließ Jost nicht gelten: "Das kann in Wahrheit gar nicht stattfinden!" Eine Lösung des Problems darf man sich dem Alternativ-Grünen zufolge auch von der Genehmigungspflicht jedes Bauvorhabens durch das Landratsamt nicht erhoffen: "Wir können Bauvorhaben dann nicht immer ablehnen!"

Georg Hellmuth (CDU) bezeichnete das Ausgleichsverfahren als "genauso absurd" wie die für Bauvorhaben vorgeschriebenen Stellplatznachweise im Stadtzentrum. Geschäftsleuten wird es dabei ermöglicht, Parkplätze in weiter Entfernung von ihrem Lokal oder Laden einzurichten oder ersatzweise eine Ablöse zu bezahlen.

Karl Emig ist zuversichtlich, geeigneten Grund entlang des Neckars ausfindig machen und das Register "mit Volumen füllen" zu können. Denn da gebe es viele "nicht so hochwertige Flächen", deren Eigentümer oft froh seien, wenn sich die Öffentliche Hand darum kümmere. Sobald die neue Satzung mit der Bekanntgabe am Samstag, 8. Februar, in Kraft tritt, soll die Suche anlaufen.