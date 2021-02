Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die Suche nach neuen Pächtern fürs Stadthallen-Restaurant hat eine unerwartete Wendung genommen. Nach Ablauf der Neuausschreibung Ende November steht inzwischen fest: Die alten Pächter sind auch die neuen — Andrea Hertel und Michael Reinig.

Das Paar hatte seinen seit 2016 laufenden Pachtvertrag aus familiären Gründen zwar zum 31. März 2021 gekündigt, stieg dann aber überraschend in die neue Bewerberrunde ein und setzte sich gegen den einzigen weiteren Mitbewerber durch. Der Gemeinderat, informierte uns Hauptamtsleiterin Anke Steck auf Nachfrage, "hat in nicht öffentlicher Sitzung am 17. Dezember den Beschluss gefasst, das Restaurant "Am Leopoldsplatz" mit den bisherigen Pächtern weiter zu führen". Ein Beschluss, der in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeindeparlaments publik gemacht werden soll. Wir erreichten Andrea Hertel am Dienstag telefonisch an ihrem alten und neuen Arbeitsplatz im Restaurant "Am Leopoldsplatz", wo sie zur Vorbereitung der "Neueröffnung" gerade alles Nötige veranlasst.

Bis dahin müssen noch Reparaturen gemacht und Handwerker bestellt werden, sagt die 55-Jährige. Man hoffe allerdings, hier bis Ende Februar, Anfang März wieder Gäste bewirten zu können, gab sich die Eberbacherin zuversichtlich: "Wir sind glücklich darüber, das Restaurant weiterführen zu dürfen".

Andrea Hertel und Michael Reinig sind alte und neue Pächter „Am Leopoldsplatz“. Foto privat

An ihrer Stellung in dem mit Blick auf den Neckar prominent gelegenen Restaurant mit großer Terrasse wird sich im zum 1. April beginnenden neuen Pachtverhältnis nichts ändern. Andrea Hertel bleibt Inhaberin und Geschäftsführerin des Hauses, ihr obliegen Leitung und Organisation des kompletten Restaurantbetriebes mit Eventplanung, Personalplanung und Buchhaltung. Und als Mitinhaber wird ihr Michael Reinig weiterhin zu Seite stehen. Der 56-jährige gelernte Kfz-Meister, seit 2004 für die Freien Wähler im Gemeinderat vertreten, wird abends auch wieder selbst an der Theke stehen und im Ausschank mitarbeiten, erklärt Hertel. Auch das aktuell zwölfköpfige Stammteam bleibt dem Restaurant "Am Leopoldsplatz" erhalten.

Dass im Zuge der Vertragskündigung im letzten Herbst Gerüchte um eine private Trennung des Paares Hertel/Reinig die Runde machten, entbehrt laut Andrea Hertel jeglicher Grundlage: "Da ist nichts dran!" Familiäre Gründe waren es aber durchaus, die zur Lösung des Pachtverhältnisses geführt hätten, "und die Mitarbeiter wussten auch Bescheid, dass wir aufhören wollten". Aber da sei es um familiäre Belange ganz anderer Art gegangen, schildert die 55-Jährige eine für sie persönlich äußerst fordernde Situation, der sie zu diesem Zeitpunkt nur durch die Aufgabe des Restaurantbetriebs habe begegnen können. Öffentlich sprechen will sie darüber nicht.

Als sich im letzten Herbst ihre Lebenslage dann schlagartig verändert habe und der Weg zurück wieder offen stand, haben "wir uns entschieden, unsere Kündigung zurückzunehmen und uns neu zu bewerben." Im Stadthallen-Restaurant mit seinen 70 Sitzplätzen plus 75 Plätzen in zwei angrenzenden Nebenräumen, mit seiner den "Kuranlagen" zugewandten Terrasse, auf der in normalen Zeiten hundert Gäste Platz nehmen können, nicht zu vergessen den Kegelbahnen im Untergeschoss bleibt also alles weiter wie gehabt. Das vom Pächterpaar seit fünf Jahren verfolgte Betriebskonzept habe sich als erfolgreich erwiesen.

Mit gut bürgerlicher deutscher Küche, einem Mittagstisch und einer Speisekarte mit saisonalen Gerichten wollen sich die zwei Eberbacher ihren heimischen und touristischen Gästen auch in Zukunft empfehlen.