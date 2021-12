Eberbach. Das Feuerwehr-Gerätehaus, geschlossene Traditionsgeschäfte, Wohnmobile auf dem Campingplatz und ein zurückgekehrter "Frischling". Das trieb die Menschen in Eberbach 2021 um. Und natürlich: Corona, Corona, Corona mit allen Auswirkungen. Der Überblick:

Einzelhandel nimmt die Beschränkungen nicht hin

Der örtliche inhabergeführte Einzelhandel kämpft. Ausgehend von einer Initiative des Frankfurter Modehändlers Uwe Bernecker beteiligen sich auch Unternehmen der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) an der über soziale Medien vorbereiteten Protestaktion handelstehtzusammen.de und wirgehenvoran.de. Die Lockdown-Vorgaben, die nicht für Lebensmittelketten und Kaufhäuser gelten, bringen auch in Eberbach die Geschäftsleute durch massive Einkommenseinbußen in Existenznöte.

Anfang Februar stehen rund 50 Händler und Angestellte vor den Läden der Eberbacher Einkaufsmeile in der Bahnhofstraße "Es geht nicht um die Frage, ob eine Insolvenzwelle kommt, sondern um die Frage, wann sie kommt", erklärt der EWG-Vorsitzende Dietrich Müller.

Noch vor dieser vom Einzelhandelsverband unterstützten Aktion gab es zu Mitte Januar eine nächtliche Schilderaktion: vor mehreren Geschäften in der Innenstadt sowie am Rathaus fanden sich handgeschriebene Schilder und brennende Grablichter. Die Aufschriften lauteten "Offen ist Alternativlos!","Was kommt nach dem Kurzarbeitergeld?", "Firma geschlossen = Existenz bedroht", "Danke Dass ihr noch offen habt!", Viele der Eberbacher Ladenbesitzer sind über diese anonyme Nacht- und Nebelaktion. Die Eberbacher Werbegemein­schaft geht auf Distanz. Tuchfühlung suchten die Geschäftsleute im Bundestagswahlkampf zu den Kandidaten: Mitte September kommen der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Manuel Hagel und Wahlkreiskandidat Moritz Oppelt nach Eberbach und hören sich die Beschwerdeliste an. Ungeachtet der Beteuerungen der Politiker schließen Innenstadtgeschäfte - nicht nur, aber auch wegen der Coronaauflagen (siehe nebenstehenden Beitrag)

Im vierten Quartal stellt die Eberbacher Firma krauth technology mit dem Pilotprojekt "SafeGate smart" ein Kontroll- und Belegausdrucksystem vor, das den Einzelhandel im Umgang mit den 3-G-Corona-Zugangskontrollvorschriften unterstützen soll; in der Innenstadt werden zwei Apparate aufgestellt.

Und mit der Teilnahme an einem Förderprojekt "Smart Cities" will die Stadt Eberbach mit Hilfe eines Planerbüros daran arbeiten, die Leerstände in den Einkaufsstraßen der Innenstadt durch neue Nutzungskonzepte zu beleben: aus früheren Geschäftsräumen sollen etwa Begegnungsstätten für Bildungseinrichtungen wie etwa die Volkshochschule oder für Vereine werden, aber auch "Co-Working-Spaces", Plätze für mobiles Arbeiten mit dem tragbaren Klapprechner. (fhs)

Feuerwehr-Gerätehaus ist fertig

Bereits im Dezember 2020 wurde es fertig, im April 2021 waren endgültig fast alle Arbeiten abgeschlossen, im September gab es eine Führung für die Presse. Archivfoto: Martina Birkelbach

Planungsbeginn Oktober 2017, Bauzeit Juli 2019 bis Dezember 2020, Baukosten 7,1 Millionen Euro. Das neue Feuerwehr-Gerätehaus ist trotz Insolvenz der Rohbaufirma und Corona eine Punktlandung geworden. Im April 2021 ist es fast komplett fertig und im September wird es anstelle eines Tags der offenen Tür der Presse vorgestellt. Neben Bürgermeister Peter Reichert mit dabei sind Gesamtkommandant Markus Lenk, Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt, Bauamtsleiter Detlef Kermbach und der Leiter der Hochbauabteilung Heinz Lang, der sich laut dem Stadtoberhaupt mit Lenk gemeinsam vor Ort "voll reingekniet" hat. "Und dass bei so einer Dimension", betont Bürgermeister Reichert und lobt, dass "alles ohne ein böses Wort super funktioniert hat". Alles ist jetzt auf dem neuesten Stand.

Das neue Feuerwehr-Gerätehaus und Gesamtkommandant Markus Lenk. Archivfoto: Birkelbach

Bei einem Alarm ist alles bestens strukturiert. Das muss auch sein, da die FFW bereits zwölf Minuten nach der Alarmierung vor Ort sein muss. Laut Lenk gilt das für das Stadtgebiet und die Ortsteile. Im Erdgeschoss entstanden 14 Fahrzeugabstellplätze, eine Waschhalle, eine Kleiderkammer, Umkleide- und Duschräume, eine Atemschutzwerkstatt, die Schlauchpflege sowie ein Hochregallager und sonstige Werkstatträume. Im Obergeschoss entstanden neue Sozial-, Aufenthalts- und Schulungsräume, eine Terrasse sowie ein Lichthof.

Der Verwaltungstrakt wurde um einen leicht erhöhten und auskragenden Kopfbau für die Einsatzzentrale erweitert. Das Gebäude wurde barrierefrei errichtet und besitzt einen Aufzug ins Obergeschoss, wo auch ein behindertengerechtes WC zu finden ist. Das Gebäude ist für 80 männliche und 15 weibliche Einsatzkräfte ausgelegt. Während der gesamten reinen Bauzeit war die Freiwillige Feuerwehr immer einsatzbereit. (mabi)

Nach Konzerten wieder Absagen

Wegweiser zum Depot 15/7. Nur wenige Konzerte fanden 2021 statt. Foto: mabi

Nach eineinhalb Jahren spielt im Depot 15/7 wieder die Musik. Das erste Konzert nach der Corona-Pause war nach der "EberBass DJ-Night" Ende September mit "Point Valaine" und Used". Anfang Oktober gab es wieder eine EberBass DJ-Night, dann ließen es "Themis" und "Parabolic" krachen, gefolgt von "Timme" und "Foreith" und "MadEra" und "Thursday in March". Nach Nummer drei fand EberBass Vol. 4 Anfang Dezember online statt; abgesagt wurde "Music for ewwer" und "High Tide" und "Sugarcoat for the Monsters".

Im Oktober lief die "Hochglanz-Videoproduktion" mit: Das blühende Leben, Eau Rouge, Harrison, Everdeen und Kirchner. Von Juni bis September gab es Schulungstermine, um sich mit der neuen geförderten Technik vertraut zu machen. Im Dezember liefen die Vorbereitungen für die "Konzert Highlights", die bald im YouTube Kanal veröffentlicht werden.

Weiterhin wurde regelmäßig auf dem Vereinskanal "Twitch" gestreamt. (mabi)

Teststationen, Impfaktionen

Das mobile Impfteam kam im März und erneut im September in die Stadthalle. Ende November eröffnet die Dauerhafte Impfaktion (DIA) in der Güterbahnhofstraße 15 mit einem Team des Gesundheitsamts. Dreimal wöchentlich werden dort anfangs 200, später 300 Impfungen angeboten. Termine sind schwer zu bekommen.

Impfung bei der DIA in der Güterbahnhofstraße im November. Archivfoto: mabi

Seit Mitte März sind die Schnelltests in der Bahnhof-Apotheke kostenlos möglich, zeitweise hat die Stadt Eberbach dort mit Unterstützung von Eberbacher "Blaulichtorganisationen" eine "kommunale Teststation" eingerichtet. Ab 19. April ist in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung in den Schulen. Seit Anfang Juni gibt es neben den bisherigen Angeboten in der Bahnhof- und in der Mohrenapotheke auch zwei Testzentren am Thonon-Platz sowie am Neuen Markt. Es folgte noch eines am Freibad.

Die Testzentren haben im Sommer wieder geschlossen. Seit Ende November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, was die Nachfrage nach kostenlosen Tests wieder sprunghaft ansteigen ließ. In Eberbach gibt es seit 24. November wieder die Teststation auf dem Thonon-Platz, parallel zu der einer auf dem Aldi-Parkplatz und auch in der Mohren- und in der Bahnhofapotheke sind Schnelltests weiter möglich. (mabi)

Wohnmobile reisen an

KTS-Leiter Tobias Soldner und Stellvertreter Bernhard Walter am neuen Wohnmobil Check-in-Schalter. Archivfoto: mabi

Seit 22. Mai 2021 sind die neuen Wohnmobil-Stellplätze in der Au geöffnet. Zehn Stellplätze gibt es auf dem Festplatz entlang des Freibadzauns, die sechs Plätze beim Tennisplatz blieben bestehen und auf dem "Fetenplatz" können jetzt ohne Markierungen bis zu 20 Wohnmobile stehen. Bis Ende Mai konnten der Leiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) Tobias Soldner und sein Stellvertreter Bernhard Walter schon rund 100 Übernachtungen verbuchen. Insgesamt gab es laut dem Pressesprecher der Stadt bis November diesen Jahres 911 Übernachtungen, "die Anzahl der Fahrzeuge beläuft sich auf 795". Hochmodern eingerichtet ist das "Kassenhäuschen" auf dem Festplatz – auch "Check-in-Schalter" genannt. Neben dem Kassenautomaten befindet sich der Automat, der die Stromsteckdosen der neuen Plätze freischaltet.

Die Bedienungsanleitung gibt’s in mehreren Sprachen, ist leicht zu verstehen und alles funktioniert bargeldlos. Dazu gibt es eine "Gästekarte", mit der sich der Strom freischalten lässt. Die Karte dient auch als "Schlüssel" für die Müllstation neben dem Kassenhäuschen. Sämtliche Buchungen gehen auf dem Computer bei der KTS im Rathaus ein. Jeder Platz auf dem Festplatz hat einen Stromanschluss; auf dem Fetenplatz gibt es vier Steckdosen. Die Ver- und Entsorgungsstation ("Energie, Versorgung und Abwasser, kurz "EVA") ist weiterhin am Fetenplatz. Die Gesamtkosten für die neuen Wohnmobilstellplätze liegen bei rund 60.000 Euro. (mabi)

Traditionsgeschäfte schließen

Regina Bier (l.) und ihrer Mitarbeiterin Christine Mechler. Archivfoto: Martina Birkelbach

Seit 31. Mai war bereits geschlossen, am Samstag, 12. Juni 2021, um 12 Uhr dreht Dieter Gerbracht ein letztes Mal den Schlüssel seines gleichnamigen Geschäfts "SP Gerbracht" in der Odenwaldstraße 38 rum. Und damit schließt das letzte in Eberbach ansässige "Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik, Multimedia und Telefon samt Service". 27 Jahre lang war Gerbracht Geschäftsinhaber, es lief immer gut. Mit der Corona-Pandemie hat die Schließung nichts zu tun, für den 73-Jährigen war es einfach an der Zeit, die Pforten dichtzumachen. Seine Hoffnung "für Eberbach und seine treuen Kunden", dass sich ein Nachfolger findet, wurde bislang noch nicht erfüllt.

Nach etwas über zehn Jahren schließt das Schmuck- und Accessoire-Geschäft "FlowArt" in der Bahnhofstraße 22 Ende Juli seine Pforten. Der Grund war für Geschäftsinhaberin Simone Woldrich ganz klar: "die Corona-Pandemie". Andreas Obernosterer schließt kurzfristig zum 30. Juni das Geschäft in der Bahnhofstraße. Die Firma Obernosterer war in über 50 Jahren Ansprechpartner für Schuhreparaturen, Schlüssel und Sicherheit.

Nach über 30 Jahren "Leder Exquisit" hat Geschäftsinhaberin Regina Bier ihre Türen in der Bahnhofstraße 1 am Samstag, 14. August, ein letztes Mal geöffnet. Seither ist es vorbei mit Eberbachs letztem Lederwarenfachgeschäft. Gründe für die Schließung waren für Bier "der Konkurrenzkampf im Internet, der sich in den vergangenen Jahren weiter verstärkt hat, ebenso wie die Top-Angebote der Discounter". Das "i-Tüpfelchen" hat ihr die Corona-Pandemie gesetzt und ebenso "obendrauf" kam noch dazu, dass wegen eines Wasserschadens Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss des Geschäfts anstanden, die zu einer mehrwöchigen Schließung geführt hätten.

Bier hatte zusätzlich von 2012 bis 2016 ihr Geschäft "Travel and Business" in der Hauptstraße. Ende Oktober hat "Büro Schenk" das Geschäft in der Bahnhofstraße geschlossen; Büro Ries hat dort im Dezember neu eröffnet. Ende Dezember hat Mode Wörner in der Bahnhofstraße geschlossen. (mabi)

Tolle Freiwilligen-Gruppe

Die Frewilligen-Gruppe trifft sich Anfang Juni erstmals „real“. Archivfoto: Martina Birkelbach

Sie haben Anfang des Jahres 2021 oft sogar um Mitternacht in die Tasten der Computer gehackt, um Impftermine zu ergattern. Sie haben beraten, informiert, telefoniert, immer wieder neue Corona-Regeln gelesen und unzählige Mails verschickt. Und sie haben fast 100 Fahrten in die Impfzentren übernommen. Knapp 8000 Kilometer sind dabei zusammengekommen. Die Freiwilligen-Gruppe, die den Über-80-Jährigen in der schwierigen Zeit der Pandemie geholfen hat, wächst zu einem tollen Team zusammen.

Als die Arbeit der 17 Freiwilligen Mitte des Jahres fast beendet war, da das Mobile Impfteam kam und die Hausärzte impften, gab es ein erstes "reales" Treffen der 17 Menschen.

Entstanden ist die Gruppe nach unserem Artikel in der vergangenen Silvesterausgabe "Telefon-Termine für Corona-Impfung sind kaum zu bewältigen". Martin Staniczek bot daraufhin Fahrdienste für die im Artikel erwähnten Senioren an. Und er hatte die Idee für einen Aufruf in der Zeitung. Bettina Greif erklärte sich bereit, die Koordination für eine "Freiwilligen-Gruppe" zu übernehmen. Nachdem das durch die Zeitung publik wurde, klingelte bei ihr das Telefon fast ohne Pause. Neben dem ehemaligen Schulleiter der Theodor-Frey-Schule Staniczek fand Greif noch weitere 15 freiwillige Helfer. Gemeldet haben sich insgesamt 79 Personen. Für alle wurden Termine und/oder Fahrten organisiert. Dazu gab es noch Beratungsgespräche. (mabi)

Der Frischling ist für immer zurück

Für Ursula und Werner Reuters hieß es an einem Freitag Ende September Abschied nehmen. Fast 15 Jahre hatte der Fährverein Nibelungenland aus Lampertheim die Eberbacher Stadtwerksfähre Frischling leihweise auf dem Rhein in Betrieb. Dort schipperte das zwölf Meter lange Boot Ausflügler auf dem Fluss, zuletzt als Fähre zwischen Lampertheim und Worms. Nur zum Kuckucksmarkt kam es all’ die Jahre in Eberbach noch zum Einsatz.

Nun ist der Frischling wieder (fast) zurück in seiner alten Heimat. Der Fährverein hatte sich aufgelöst, da es zuletzt an Mitgliedern fehlte und durch Corona noch dazu alles zum Stillstand kam. Reuters brachten die Fähre zurück den Neckar aufwärts. Im Oberwasser der Hirschhorner Schleuse legten sie an und übergaben es Markus Böhm von den Stadtwerken. (mabi)

Die Bahn sorgt für Aufreger

Zu einem Shuttle-Service für Gehandicapte hat sich die Deutsche Bahn AG entschlossen, nachdem Proteste bis zu Bundestagsabgeordneten drangen; Aufzüge zu den Bahngleisen Zwei und Drei waren zuvor wegen deren Sanierung gesperrt worden. Vier Monate lang können Bahnbenutzer in Eberbach nur über Treppenstufen zwischen den Bahnsteigen wechseln. Die Bahn empfahl Personen, die dazu nicht in der Lage sind, einen Zug in die Gegenrichtung und an einem Bahnhof umzusteigen, in dem ebenerdig wieder ein Zug zurück zu erreichen ist. Bahnsprecher erklärten, sie hätten Alternativen geprüft. Die ließen sich aber innerhalb des Sanierungszeitraums nicht rechtzeitig umsetzen. (fhs)

Ein Stadtrat zieht in den Landtag ein

Zu den Wahlereignissen 2021 gehört die Landtagswahl vom 14. März. Dem Eberbacher SPD-Stadtrat Jan-Peter Röderer gelingt als Neuling der Einzug in den Stuttgarter Landtag neben den bisherigen Mandatsinhabern Wahlkreisgewinner Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU).

Bei der Bundestagswahl am 26. September geht das Direktmandat an Moritz Oppelt (CDU), der aber in Eberbach vom ebenfalls gewählten Lars Castellucci in der Stimmenzahl weit überflügelt wird. Auch Jens Brandenburg (FDP) wird zum Abgeordneten nach Berlin gewählt.