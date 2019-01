Eberbach. 17 Tage vor der Sperrung der Tiefgarage am Leopoldsplatz veröffentlicht die Stadtverwaltung erneut den Hinweis auf die dieses Jahr anstehenden Betonsanierungsarbeiten. Sie beginnen am Montag 4. Februar.

Für den ersten der beiden Bauabschnitte muss die Tiefgarage komplett gesperrt werden. In der Zeit von Anfang Februar bis Ende Juni laufen die Sanierungsarbeiten im ersten Untergeschoss der Tiefgarage. Daher können Autofahrer in diesen fünf Monaten in der gesamten Tiefgarage Leopoldsplatz einschließlich der Garagenbereiche unter dem Rathaus nicht parken.

Erst mit Beginn des zweiten Bauabschnitts verlagern sich die Sanierungsarbeiten ab Juli bis Ende November 2019 ins zweite Untergeschoss. Daher können ab voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli die Parkplätze im ersten Untergeschoss sowie unter dem Rathaus wieder benutzt werden.

Vollständig stehen die Tiefgaragen Leopoldsplatz und Rathaus dann wieder ab Dezember 2019 zum Parken zur Verfügung. Dies hängt allerdings von der Voraussetzung ab, dass die Arbeiten planmäßig vorgenommen werden können. In der Zeit der Tiefgaragensperrung können Autofahrer die gebührenfreien Parkplätze entlang der Bundesstraße B37, am Neckarlauer sowie in der Nähe des Gasthauses "Grüner Baum" benutzen. Weitere Parkplätze stehen - allerdings gegen Gebühr - am Gleisdreieck, in der Güterbahnhofstraße bei den Stadtwerken und unterhalb des Supermarktes dort zur Verfügung.