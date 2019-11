Von Felix Hüll

Eberbach. Bei fünf Grad Außentemperatur hat das Richtfest für Eberbachs neues Feuerwehrgerätehaus an Neuem Weg/Güterbahnhofstraße stattgefunden. Trotz zweimonatiger Bauverzögerung zu Beginn konnten bei dem aktuell auf 6,59 Millionen Euro taxierten Großinvestitionsvorhaben die Fehlzeiten wieder eingeholt und der ursprüngliche Bauzeitenplan wieder eingehalten werden.

Bürgermeister Peter Reichert wandte sich in der künftigen Fahrzeughalle an die Richtfestgäste. Reichert sagte, er freue sich, dass die Kostenüberschreitung auf 5,49 Prozent gegenüber den Voranschlägen habe eingegrenzt werden können. 87 Prozent der Bauleistungen seien inzwischen beauftragt. Für das 6,59-Millionen-Euro-Projekt gibt es insgesamt 2,4 Millionen Euro Fördermittel, so Reichert.

Der weitere Plan sehe vor, dass Ende Januar die Wehr die neue Halle beziehen könne und dass im Februar der zweite Bauabschnitt beginne. Einweihung des übergabefertigen Hauses solle dann im September 2020 sein.

„Einsatzbereit muss die Wehr die ganze Zeit bleiben“, erklärte Feuerwehr-Stadtkommandant Markus Lenk und sagte, nun beginne für die Eberbacher Kameraden die richtige Bauzeit. „Wir überstehen das“ motivierte Lenk die Wehrleute.

Sie müssen nun ihren Dienst und Einsätze von einer Übergangsbaustelle vom alten Zentralbereich und der neuen Halle aus bewerkstelligen, weil Alt und Neubautrakt in ihren Funktionen ineinander greifen. Lenk: „Wenn wir uns hier in einem Jahr wieder zur Einweihung treffen, sollten wir sagen können: Nerven hat’s gekostet. Sehr schön ist’s geworden.“

Architekt Kay Willisch vom Darmstädter Büro Lengfeld & Willisch dankte wie zuvor schon Reichert den beteiligten Handwerkern und Mitarbeitern der Baufirmen. Willisch flachste, er habe sich ja im Gemeinderat nach Absage des ersten mit dem Rohbau betrauten Auftragnehmers Wenzel „ein paar rote Ohren holen müssen, aber ich hoffe, dass die Ängste, die da entstanden sind, weg sind und dass Sie sehen, dass die Gemeinde Eberbach jetzt auch was für ihr Geld bekommt.“

Der Brandmeister des Rhein-Neckar-Kreises, Udo Dentz, meinte in seiner Rede auf den geplanten Einweihungstermin September 2020 anspielend, er hoffe, dass man da im Gegensatz zu diesem Richtfest keinen Glühwein mehr benötige.

Weißwein hingegen verwendete Zimmermann Jens Ihrig Knapp von der Waldbrunner Firma Holzner, der zusammen mit seiner Tochter Despina den traditionellen Richtspruch hielt. Das Glas ließ er nach Trinksprüchen auf Bauherrschaft, Architekt und Handwerker auf dem Betonboden der künftigen Halle zerschellen, „in der Eberbachs Sicherheit produziert wird“ (so Kommandant Lenk).