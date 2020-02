DJ Thomas Weber und zwei Kollegen heizten den Gästen bei der FireFeier in der Stadthalle musikalisch tüchtig ein. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Fröhlich und friedlich feierten gut 450 Gäste am Samstag bei der FireFeier im großen Saal der Stadthalle. Dazu hatte wieder der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen. Statt einer Partyband heizten diesmal drei DJs dem Publikum ein. Und zwar mit alle 20 Minuten wechselnden Musikrichtungen. Das Publikum war überwiegend jünger und teils originell verkleidet. Ob als Polizistin, Ärzte, Flower-Power-Girl, Pilot oder Stewardess: Allen hat’s offenkundig Spaß gemacht. Einer ritt sogar auf einem (Plüsch-) Löwen in den Saal. Tröpfelten die Gäste zum Auftakt eher spärlich ein, so war die Traditionsveranstaltung um Mitternacht gut besucht. Die Party stand vor einigen Jahren als "Feuerwehrball" wegen abnehmender Gästezahlen vor dem Aus. Doch dann wechselte der Verein das Konzept. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Vorsitzender Markus Lenk zu den Besucherzahlen. Alle zwei Jahre werde man die Art der musikalischen Unterhaltung ändern.