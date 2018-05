Dr.-Schmeißer-Stift in Eberbach. Foto: fhs

Eberbach. (fhs) Ein geändertes Vermietungskonzept wird die Finanzierung des Dr. Schmeißer-Stift-Umbaus sichern. Die Sanierung des seit nunmehr sieben Jahren leer stehenden Altenheims an der Ecke Friedrich-Ebert-/Luisenstraße soll trotz der von Architekt Christoph Weidner abgefragt zu erwartenden erhöhten Baukosten fortgesetzt werden.

Die gesteigerten Ausgaben sind über erforderliche Kredite abzudecken. Dieser Vorschlag des Vorstands im Verein Stiftung Altersheim Eberbach ist der zentrale Tagesordnungspunkt der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins am Dienstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Foyer des Lebensrads im Schafwiesenweg. Er steht zur Beschlussfassung als fünfter Punkt im Verlauf an. Zuvor will Vorsitzender Peter Reichert einen Bericht über den aktuellen Sachstand des Umbaus des Dr.-Schmeißer-Stifts zum betreuten Wohnen vorlegen.

Die Vereinsmitglieder sollen zudem darüber abstimmen, dass der Vorstand Vollmacht erhält, aufgrund der vorgelegten Angebote die Aufträge zu vergeben sowie auch künftig Aufträge bis zu fünfprozentiger Kostenüberschreitung vergeben zu können. Die im April und August vertagte Finanzierungsentscheidung zum beschlossenen Umbau soll damit nun zur Abstimmung kommen.