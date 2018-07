Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Kaum vorstellbar, dieser Frau je anders als gut gelaunt und freundlich zugewandt zu begegnen. Dabei ist sie intellektuell immer auf dem Sprung. Auf ihre Gesprächspartner wirkt sie zugleich diszipliniert, hoch konzentriert und entspannt, ja angenehm entspannend. Eigenschaften, die eine Begegnung mit Cordula Samuleit schon besonders machen. Allerdings ist die Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald in der Öffentlichkeit auch immer im Dienst. In persönlichen Dingen übt sie eine fast totale Zurückhaltung, ist als Privatperson so gut wie unsichtbar.

Am Ende eines für sie turbulenten, doch erfolgreichen Dienstjahres macht die Chefin des Naturparkzentrums eine Ausnahme und blickt im Interview nicht nur vor und zurück, sie lässt persönlich auch etwas tiefer blicken. Samuleit verrät, worüber sie sich tierisch ärgern kann, was sie garantiert aus der Ruhe bringt, ihre persönlichen Lieblingsplätze im Naturpark - und wie sie Frauen davon überzeugen würde, in einer Männerdomäne wie der Forstbranche Fuß zu fassen - in ihrem Fall: Warum sie das lieber bleiben lässt. Samuleit ist auf alle Fragen exzellent vorbereitet - und serviert zu ihren Antworten Tee mit Gebäck. Nicht ohne Grund, wie sich noch herausstellen wird.

Zur Person Cordula Samuleit, seit fünf Jahren Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald, hat 2017 Herkulesarbeit geleistet. Kaum fertig, brach ihrem Jahresprogramm die Hälfte der nationalen Fördergelder weg. In intensiven Gesprächen mit fast 60 Mitgliedern gelang ihr das Kunststück, die Karten neu zu mischen und so gut wie alle Projekte durchzukriegen. Privat ist die Forstdirektorin, Jahrgang 1965, Mutter einer Tochter, die in Kürze ein Studium beginnt, und verheiratet mit einem ebenfalls in leitender Position in der Forstbranche tätigen Mann. Die Familie wohnt auf dem Dilsberg. In ihrer Freizeit frönt Samuleit auf ausgedehnten Touren zu Fuß, per Rad oder zu Pferd ihrer Liebe zur Natur.

Emotional sei sie, sagt Samuleit über Samuleit, "mit einer so abartigen Harmoniesucht, dass ich dafür auch streite, wenn’s sein muss!" Ihre gute Laune ist aber robust wie ein Eichenschrank. Nur wenn sie das Gefühl hat, dass jemand nicht zuhört, "ich nicht wahrgenommen werde mit dem, was ich sage: Das kann mich richtig ärgern!" Was dann passiert? "Bei der dritten Wiederholung werde ich sehr, sehr deutlich!" lässt Samuleit ihre Augen blitzen. Was sie total aus der Ruhe bringt, ist, selbst einen Fehler zu machen, den eigenen Perfektionsanspruch zu unterlaufen. "Aber das passiert nicht allzu oft", lacht Samuleit.

Und dann gäbe es da noch diesen fatalen Ausnahmezustand: den Fall ins Zuckerloch. Samuleit außer Kontrolle? "Wenn das passiert, brennen bei mir alle Sicherungen durch, da wird mir in einer Gesprächsrunde ganz schnell Schokolade zugeschoben!" Dass in solchen Runden nach spätestens zwei Stunden die Stimmung ins Negative umschlägt, "wenn nichts zu beißen da ist", ist für sie gelebte Erfahrung. Dann gibt’s Streit, und der ist ihr - wo er nicht der Herstellung von Harmonie dient, sondern ihr Effizienzbestreben behindert - sehr zuwider: "Effizienz ist für mich ganz elementar". Dass sie im Thalheimschen Haus also stets gastfreundlich Tee mit Gebäck reicht, "hat durchaus auch Selbstzweck", schmunzelt Samuleit.

Allein unter Männern: Samuleit nimmt 2017 in Brandenburg von Minister Jörg Vogelsänger (l.) das nur alle fünf Jahre verliehene Zertifikat Qualitätsnaturpark entgegen.Rechts im Bild Michael Arndt (r.), Präsident des Verbandes Deutscher Naturparke. Foto: privat

Wie war das 2017: Musste die Forstdirektorin, die die Naturpark-Geschäfte seit da in Vollzeit führt, beruflich jemals so viel ackern? Schon, erinnert sich Samuleit an ihr erstes Jahr im Thalheimschen Haus, die Einarbeitungsphase war "auch sehr dicht". Ansonsten habe aber jedes Jahr seine spezifischen Belastungen. Als wirklich anstrengend erlebt hat sie den Personalwechsel, "den Verlust von lieb gewordenen Menschen und Fachwissen und die damit verbundene Neueinarbeitung". Das ging der 52-Jährigen an die Nieren.

Wenn einer wie sie seine Brötchen in der Forstbranche verdient und einen Naturpark managt: Wieviel Naturkind steckt in so einem - und wieviel Verwaltungsmensch? "Wir Forstleute stehen mit einem Fuß draußen, mit dem anderen drinnen": Die Liebe zu Landschaft und Natur ist das eine, das andere ist das Gefühl für Zahlen und Verwaltungsabläufe, "dieser ganz andere Zugang, wenn es im Zusammenhang mit BWL und VWL um Natur geht": Wer den nicht hat, ist verloren auf meinem Posten, erklärt Samuleit. Sie selbst hat definitiv Spaß an Zahlen und Analyse - und den Wald liebt sie über alles. Doch menschelt es auch in ihrem Job. "Wer im Forst arbeitet, hat unerwartet viel mit Menschen zu tun und muss mit ihnen umgehen können: Man ist im Wald nicht allein!"

Klingt wie ein Scherz, ist aber das, womit Cordula Samuleit jeden ernsthaft konfrontieren würde, der in die Forstbranche will. Nicht zu vergessen den Durchsetzungswillen, die Befähigung, sich in Gruppen auseinandersetzen und behaupten zu können. Gehöre alles dazu, um gut zu sein in diesem Beruf - "egal ob als Mann oder als Frau!". Und deshalb würde sie, die als Forstdirektorin oft die einzige Frau unter Männern ist, ihre Geschlechtsgenossinnen auch nicht explizit dazu ermuntern. "Wir brauchen gute Mitarbeiter, that’s it", sagt Samuleit, die kühle Analytikerin. Natürlich stelle sie fest, einen in dieser Männerdomäne unüblichen Führungsstil zu haben. "Aber von der Sorte gibt’s auch Männer. Ich würde mich da vom Geschlecht lösen wollen".

Die Landschaft "ihres" Naturparks, der Wald um sie herum: Cordula Samuleit kann überhaupt nicht ohne. Sie arbeitet, wohnt und verbringt einen Großteil ihrer Freizeit darin. Woran ihr Herz besonders hängt? Da wäre die Fähre am Neckarhäuserhof, die ihr auf dem täglichen Weg von Dilsberg nach Eberbach "eine kleine Auszeit vom Alltag" verschafft. "Die Fähre hat exakt ihr Tempo", für Samuleit ist das ein willkommenes "Runterfahren". Und da wäre die Landschaft Am Höchsten bei Schönbrunn, die sie als Reiterin auf ihren oft stundenlangen Ausritten in die Gegend genießt. "Man kommt aus dem Wald und der Blick öffnet sich in die Weite bis zum Katzenbuckel": für Samuleit der reinste Seelenbalsam.

Was sie dienstlich gern im Jahr 2017 zurücklassen würde, sind Umbrüche und Turbulenzen: "Ich hätte gern ruhiges Fahrwasser". Ins neue Jahr mitnehmen möchte Samuleit dagegen die von ihrem Team erfahrene Wertschätzung. Und eine Idee, die ihr auf dem "Weiterweg" genannten Sinnespfad im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald gekommen ist. Samuleit begeistert sich für diesen "Erlebnispfad der Besinnung, auf dem man Grundfragen des eigenen Lebens nachgehen kann". Und an der Vorstellung, dass es auch in der Region Neckartal-Odenwald zwei Kirchen mit Waldbesitz und damit ein beträchtliches Potenzial für ein solches Projekt gäbe ...