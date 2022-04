Hirschhorn. (RNZ) SPD-Vorstandsmitglied und -stadtverordneter Thomas Wilken ist jetzt offiziell Hirschhorner Bürgermeister-Kandidat der Sozialdemokraten. Auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins wurde er einstimmig nominiert. Außerdem stellte sich SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Holschuh den Genossen vor. Der ist durch die jetzt verabschiedete Wahlkreisreform bei der Landtagswahl im kommenden Jahr über den Odenwaldkreis hinaus auch für Hirschhorn zuständig.

Unter der Leitung des Ortsvereinsvorsitzenden Carsten Ahlers gingen die Regularien schnell über die Bühne. Der frisch gekürte Kandidat für die Wahl am 3. Juli ging in seiner Vorstellung auf ein paar zentrale Punkte seines Wahlprogramms ein, das er unter das Motto "Mit Wilken den Wechsel wählen" stellte. "Anpacken statt aussitzen, vorangehen statt hinterherhinken", heißt Wilkens Devise. Der SPD-Kandidat möchte sich in den kommenden Wochen mit Vertretern von Vereinen und Organisationen aus der Stadt treffen. Im Gespräch mit ihnen will er erfahren, wie es läuft, und wie ein Rathauschef unterstützend tätig sein könnte.