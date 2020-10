Am Donnerstagabend ist Kandidat und Amtsinhaber Peter Reichert nur mehr nur auf Plakaten, sondern auch live zu sehen: beim RNZ-Kandidatencheck im Livestream auf Facebook. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Was sagt der Alleinkandidat zu Eberbachs Stadtzukunft? Haben auch Sie Fragen an Peer Reichert? Der Amtsinhaber steht am Sonntag, 18. Oktober, als einziger Bewerber zur Wahl für das Amt des Eberbacher Bürgermeisters, der dann bis 2028 amtieren wird.

Am heutigen Donnerstagabend von 18.30 bis 19.30 Uhr stellt die Redaktion Eberbach dem Amtsinhaber Fragen zum Wahlkampf, seiner bisherigen Leistungsbilanz und vor allem dazu, wie er die Stadtzukunft sieht.

Sie können vorab Ihre Fragen an die Redaktion mailen, aber auch während des Live-Streams auf Facebook (bitte mit Namen und Wohnort melden). Der Stream läuft live ab 18.30 Uhr auf www.facebook.com/RNZEberbach.

Wer keinen Facebook-Account hat, kann auch die Übertragung auf www.rnz.de/Eberbach mitverfolgen. Hier allerdings gibt es keine Möglichkeit, live Fragen zu stellen.