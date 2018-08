Von Lydia Kwiatkista

Eberbach. Was zaubern Eberbacher Köche ihren Gästen an heißen Sommertagen auf die Teller? Am besten leichte Sommergerichte zum Genießen. Bei Phearak Sim im thailändischen Restaurant Blue Elephant in der Schwanheimer Straße erfreut sich der Drachen-Feuer-Teller großer Beliebtheit.

Der 48-Jährige arbeitet seit 2017 im Restaurant Blue Elephant in der Schwanheimer Straße als Chefkoch. Zum Kochen kam der gebürtige Kambodschaner eher zufällig. Nachdem er aus Kambodscha nach Deutschland gekommen war, hielt er sich mit Aushilfsjobs in chinesischen Restaurants über Wasser.

Bei der Arbeit lernte er seine damalige Lebensgefährtin kennen. Nach einiger Zeit eröffnete er mit ihr sein erstes thailändisches Restaurant, in dem er durch Zufall zum Kochen kam: "Ich war eigentlich immer im Service tätig, eines Tages kündigte von heute auf morgen unser Koch. Das Restaurant war bis auf den letzten Tisch an diesem Abend gebucht. Absagen war für mich keine Option. So stellte ich mich kurzer Hand in die Küche."

Auf seinem Weg durch asiatische Restaurants hatte er sich bereits einiges von Köchen abschauen und sich aneignen können. "Die kambodschanische Küche ähnelt der thailändischen Küche sehr, meine Lebensgefährtin, die aus Thailand stammte, führte mich in die Geheimnisse der thailändischen Küche ein, mit ihrer Hilfe fiel mir die Umstellung besonders leicht", erzählt Sim.

Die Liebe zum Kochen kam, indem er einfach loslegte: "Ich bekam positive Resonanz von meinen Gästen und das motivierte mich, in der Küche zu bleiben. Auch prominente Gäste suchten unser Restaurant auf, das war natürlich das größte Lob", sagt er.

Um sein Können zu perfektionieren reiste Sim mehrere Male nach Thailand, um dort von den Köchen im Land die Feinheiten der thailändischen Küche zu erlernen.

Sein schärfster Kritiker war dabei immer seine Lebensgefährtin. "Immer wieder kochte ich für sie unterschiedlichste Speisen, sie probierte und sagte mir, ob es authentisch schmeckt, so wie sie es aus ihrer Heimat kennt. So lernte ich das Gefühl für die feinen Aromen unterschiedlichster Gewürze in der thailändischen Küche kennen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar", sagt der Koch.

Im Blue Elephant in der Schwanheimer Straße sind dem Chefkoch nicht nur der authentische Geschmack und die Frische der Zutaten wichtig, sondern auch die Präsentation der Speisen. "Jede Speise wird liebevoll dekoriert: mit Bananenblättern, Rosenblüten, Buddha-Figuren und Kerzen. Mir ist wichtig, dass der Kunde ein Stückchen Thailand nicht nur schmeckt, sondern auch fühlt und sieht."

Zu seinen eigenen Lieblingsgerichten gehört ein einfaches kambodschanisches Gericht: gedämpfter Fisch mit Ingwer und Frühlingszwiebeln. "Es erinnert mich an meine Kindheit. In Kambodscha gibt es über 3000 verschiedene Fischarten, deswegen gab es ganz viel Fisch zu Hause. Für die Leser habe ich mir aber ein Gericht ausgesucht, das bei unseren Gästen sehr beliebt ist. Eine Kombination aus Geflügel und Rindfleisch. Es ist leicht und bekömmlich, ideal für den Sommer."

Typischerweise werde der Drachen-Feuer-Teller mit Reis serviert, aber man kann ihn auch ohne Beilage genießen.