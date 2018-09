B37/Eberbach/Hirschhorn. (pol/rl) Am Montag kurz nach 14 Uhr gefährdete der Fahrer eines schwarzen VW Golfs mehrere Menschen auf der Bundesstraße B37. Laut Polizeibericht war der Golf mit Heppenheimer Kennzeichen von Eberbach in Richtung Hirschhorn unterwegs. Am Ausgang einer Kurve in der "Bischofmützen" als Fahrbahnteiler verbaut sind fuhr ein Seat Leon.

Trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr, überholte der Golf. Der Seat-Fahrer und die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Danach soll der Golf-Fahrer weitergefahren und weitere gefährliche und verbotene Überholmanöver unternommen haben.

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle und bittet um Hinweise auf den schwarzen VW Golf und seinen Fahrer. Zeugen können das Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/92100 anrufen.