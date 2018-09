Von Jonas Haaß

Eberbach. Am 1. September beginnt für viele Schulabgänger ein neuer Lebensabschnitt. Einige beginnen Ausbildungen in unterschiedlichen Branchen. Gleichzeitig bleiben immer wieder Stellen unbesetzt. Wir stellen zwei Ausbildungsplätze in Eberbach vor; im Café Viktoria und im "Alten Badhaus".

Gleich zwei Ausbildungen bietet Birgit Strohauer-Valerius vom Café Viktoria an: Konditoreifachverkäufer und Konditor. "Die Ausbildung zum Konditoreifachverkäufer ist sehr vielfältig", sagt sie. Neben dem Verkauf von Kuchen, Torten, Getränken und Pralinen, gehören auch das kreative und themenbezogene Verpacken von Geschenken, das Richten von Eisbechern und das Zubereiten kleiner Gerichte zum Aufgabenbereich.

Außerdem müssen die Fachverkäufer die Kunden über Inhaltsstoffe und Allergene informieren können. Neben dem praktischen Teil der Ausbildung besuchen die Lehrlinge die Berufsschule in Heidelberg.

Als Konditor muss man "jeden Tag routiniert gute Qualität bieten, auch wenn das bei heißen Temperaturen durchaus nicht immer leicht ist", meint Birgit Strohauer-Valerius. Vorteil gegenüber der klassischen Bäcker-Ausbildung ist, dass der Arbeitsbeginn nicht ganz so früh ist. Zwar geht’s um 5 Uhr morgens los, bei Bäckern ist das aber noch viel früher.

Man sollte sich aber bewusst sein, dass das Wochenende als Kernzeit in diesem Gewerbe auch zur Arbeitszeit gehört. Auch die angehenden Konditoren besuchen die Berufsschule. Voraussetzung für beide Berufe ist der Werkrealschul- oder ein guter Hauptschulabschluss.

Seitdem sie das Café vor 20 Jahren übernommen hat, bildet Strohauer-Valerius aus. Die Konditoren in der Backstube lernen von ihrem Sohn. Wer sich nach drei Jahren bewährt hat, hat gute Chancen, übernommen zu werden. Und auch wer sich nach dem 1. September bewirbt, hat bei passenden Voraussetzungen noch gute Chancen.

Gabriele Hartmann bietet im "Alten Badhaus" gleich drei Ausbildungsberufe an. Foto: Jonas Haaß

Koch, Hotel- oder Restaurantfachmann - diese drei Berufe bietet das Hotel und Restaurant "Altes Badhaus" an. Restaurantleiterin Gabriele Hartmann hat "Spaß am Arbeiten mit jungen Leuten" und freut sich auch jetzt noch über Bewerbungen. Sie wünscht sich für alle drei Bereiche Bewerber "mit einem guten Realschulabschluss".

Außerdem sollten die Bewerber volljährig sein. Die Berufsschule absolvieren die Auszubildenden im ersten Jahr in Heidelberg, danach geht es "blockweise" in ein Internat. Die Schule für die Restaurant- bzw. Hotelfachmänner befindet sich in Villingen-Schwenningen, während die Köche in Calw ihre Blöcke absolvieren.

Für die Restaurantfachmänner ist es wichtig, kundenorientiert zu arbeiten, denn diese Ausbildung dreht sich in erster Linie um den Service. Der Hotelfachmann arbeitet mehr in der Verwaltung, "man macht also viel Büroarbeit". "Man kann die Ausbildung auch gut als Basis für ein Studium im Tourismus- oder Marketingbereich verwenden", sagt Gabriele Hartmann.

Wer erst später Lust auf einen Beruf in dieser Sparte bekommt, hat die Chance, sich auch im Februar oder März noch zu bewerben, denn das ist der zweite Starttermin. Insgesamt wird es laut Hartmann immer schwieriger, Stellen in der Gastronomie zu besetzen.