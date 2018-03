Peter Reichert schließt die Tür des Neidensteiner Rathauses ab. Am kommenden Freitag ist dort sein letzter Arbeitstag, dann bleiben noch zehn Tage bis zum Start als Bürgermeister in Eberbach. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Neidenstein/Eberbach. Noch 17 Tage, bzw. 18, wenn man den Feiertag dazu rechnet, dann wird Peter Reichert offiziell Bernhard Martin ablösen und auf dem Bürgermeister-Chefsessel im Eberbacher Rathaus sitzen. Ab 1. Januar beginnt der Dienst des frisch gewählten, derzeit noch in Neidenstein amtierenden, Bürgermeisters; erster Termin ist um 17.11 Uhr der Neujahrsempfang der KGKuckuck im Rathaus. "Ich freue mich auf die Arbeit in Eberbach und werde mutig und freudig an die Arbeit gehen", sagt der 47-Jährige. Doch etwas Wehmut kann er nicht verbergen: "Der Abschied von Neidenstein fällt mir nicht leicht", sagt er offen und ehrlich. Fast alles, was er derzeit macht, macht er "zum letzten Mal". "Am Mittwoch habe ich mich von der DAK-Seniorengruppe verabschiedet - das war eine ganz wichtige Gruppe für mich - nach neun Jahren haben sich überall viele Bindungen und Freundschaften entwickelt", sagt Reichert. Morgen wird er in der 1850-Einwohner großen Gemeinde, eingebettet zwischen dem "Kraichgauer Hügelland" und dem "kleinen Odenwald", seinen letzten öffentlichen Auftritt haben: beim Adventsliedersingen ab 18 Uhr am Fuße der Burg Neidenstein, die Stände öffnen bereits um 16 Uhr. Die Geburtstagswünsche für Januar liegen auf seinem Schreibtisch, "unterschreiben kann ich sie nicht mehr - das macht der Stellvertreter".

"Aber es war meine Entscheidung, ich stehe dazu und ich freue mich auf Eberbach", betont er nochmal und lacht wieder. "Wohl wissend, dass es keine einfache Aufgabe ist", fügt er noch an. Er ist sich auch sicher, dass sich nicht alle anstehenden Probleme innerhalb kürzester Zeit lösen lassen. "Vor allem will ich ein Wir-Gefühl schaffen - Gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat arbeiten", blickt er in die Zukunft. "Ich hoffe, dass wir das zusammen schaffen werden."

Derzeit steht er schon in Mailkontakt mit der Eberbacher Verwaltung, dem Bauamt und dem Sekretariat. Am 1. Januar wird er von Amtsleiter Arndt Zimmermann in seine neue Arbeit eingeführt. "Ab dem 1. Januar habe ich alle Rechten und Pflichten. Herr Martin hat vieles vorbereitet, und es stehen auch schon einige Termine - anfangs werde ich mich erstmal in die wichtigen Themen einarbeiten und Gespräche führen", so Reichert. "Strukturiert" will er an die "Dinge herangehen", nicht "alles auf einmal machen", sondern "Stück für Stück und mit Konzept". Der Zehn-Punkte-Plan seines Wahlkampfes steht noch, und ist auf seiner noch freigeschalteten Homepage zu lesen. Zu den wichtigen Themen zählt er unter anderem die Sanierungsgebiete Neckarstraße und Güterbahnhofstraße sowie das Schmeißer-Stift.

Mit Ehefrau Cornelia und seinen vier Kindern schaut sich das zukünftige Stadtoberhaupt bereits nach einem Haus in Eberbach um, "wir sind schon fast fündig geworden." Doch noch ist Reichert Bürgermeister von Neidenstein, der drittkleinsten selbstständigen Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises. Sein letzter Arbeitstag ist am kommenden Freitag, 21. Dezember. "Nicht ganz, am 22. Dezember gehe ich noch auf einen 85. Geburtstag", sagt er lachend. Für seinen derzeitigen Bürgermeisterposten gab es bisher zwei Bewerber, "am Mittwoch ging die dritte Bewerbung ein". Bewerbungsende ist am 7. Januar, die Wahl ist für den 3. Februar angesetzt. Bis dahin werden der Stellvertreter und die Verwaltung das Neidensteiner Ruder in die Hand nehmen.

Im Neidensteiner Rathaus sind außer Reichert noch weitere sechs Mitarbeiter beschäftigt. Es herrscht eine freundliche, fast familiäre Atmosphäre in dem romantisch in der Schloßstraße gelegenen Rathaus, in dem auch die zehn Gemeinderatsmitglieder unter Fachwerkbalken im Obergeschoss tagen. In Eberbacher Rathaus am Leopoldsplatz wird der studierte Diplomforstingenieur Reichert einiges an Treppen und Wegen mehr zu bewältigen haben. Rund 85 Beschäftigte sind es in seinem neuen Domizil am Leopoldsplatz. Mit allen Außenstellen kommen insgesamt etwa 215 städtische Mitarbeiter zusammen. Dazu zählen laut Verwaltung die Mitarbeiter von Stadtbücherei und Stadtförsterei, Bauhof- und Stadtgärtnerei, Stadtarchiv und Schülerhort, Kläranlage und Stadtwerke (alleine etwa 73 Mitarbeiter) bis hin zu den Schulsekretärinnen und Hausmeistern sowie den zwei Hauptberuflichen der Feuerwehr. Nach dem überwältigendem Wahlergebnis von fast 65 Prozent wird das neue Stadtoberhaupt voraussichtlich aber von vorwiegend wohlgesonnenen Bürgern empfangen werden.

Info: Peter Reicherts öffentliche Verpflichtung und Vereidigung wird am Sonntag, 6. Januar stattfinden. Laut Hauptamtsleiter Arndt Zimmermann stehen Rahmen, Uhrzeit und Ort noch nicht fest.