Handwerkliche Baumängel an diesen Häusern der Friedrichsdorfer Landstraße trieben das Unternehmen Variplan GmbH des Eberbacher Architekten Jürgen W. Krauth in die Insolvenz. Foto: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Heidelberg/Mosbach. Einen Ratschlag seines Anwalts will der Eberbacher Architekt Jürgen W. Krauth demnächst befolgen: Der riet seinem Mandanten, sich mitten auf den Eberbacher Marktplatz zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Denn: "Dann sehen die Leute, dass Sie nicht im Knast sind." Das will Krauth bei schönem Wetter nun auch tun.

Wer in einer Kleinstadt wie Eberbach bekannt ist, der ist schnell in aller Munde, wenn es was über ihn zu berichten gibt, vor allem, wenn es einen schlechten Beigeschmack hat. Jürgen W. Krauth ist so jemand. Ihn, aber auch noch einen Bauunternehmer, brachten jetzt viele in Verbindung mit der Nachricht über ein Heidelberger Gerichtsurteil, das mit einer Bewährungsstrafe und Geldauflage endete. Während sich die Tochter von Bauunternehmer Antonio Ragucci in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates gegen das über ihren Vater kursierende Gerücht zur Wehr setzte, stellt sich Jürgen W. Krauth (73) auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung öffentlich der Äußerung entgegen, er sei im Gefängnis. Böse Zungen in der Stadt hatten ihn schon auf eine Stufe mit Uli Hoeneß gestellt, als "guten Partner im Knast".

Jürgen W. Krauth, in den letzten Jahren auch in viele Bauvorhaben der Stadt involviert, war Geschäftsführer der Variplan GmbH & Co KG. Die baute vor ein paar Jahren Reihenhäuser im Eberbacher Stadtgebiet. Es traten bereits vor Fertigstellung gravierende Baumängel auf, für die - mangels Versicherung - letztlich nicht die ausführenden Handwerker haftbar gemacht werden konnten. So musste die Variplan als Bauträger herhalten. Die Bauherren selbst hatten laut Krauth ein Recht, die Kaufsumme zum großen Teil zurückzuhalten. Die Variplan erhielt also nicht den vereinbarten Preis. Zwar steckte Jürgen W. Krauth nach eigenem Bekunden rund 140 000 Euro aus Privatvermögen in die Sache. Aber der GmbH half das nichts. Sie ging pleite.

Jetzt lief das ab, was Krauths Mosbacher Anwalt als Routine von Finanzämtern und Staatsanwaltschaften bezeichnet: die Zahlungsunfähigkeit wurde nach allen Regeln der staatlichen Kunst überprüft. Da im Vorfeld der Insolvenz kein Berater von Variplan bezahlt werden konnte, der eine ordnungsgemäße Aufstellung macht, blieben mehrfach die entsprechenden Bilanzen zur rechten Zeit aus. Verspätetes Aufstellen von Abschlüssen nennt sich dieses Delikt, Verletzung der Berichtspflichten. Insolvenzverschleppung.

Die Ermittlungen führte die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Der Fall Jürgen W. Krauth ging am 4. November 2014 vor das Schöffengericht in Heidelberg. Die Hauptverhandlung dauerte einen halben Tag. Zeugen wurden nicht vernommen. Das Gericht hielt Krauth seine Kooperationsbereitschaft zugute. Positiv gewertet wurde auch, welch hohen Betrag Krauth selbst zuschoss, um den Schaden in der Bausache zu minimieren.

Ganz zufrieden zeigt sich Krauths Anwalt, wie das Verfahren für seinen Mandanten ausgegangen ist. Es gab eine Zeitstrafe auf Bewährung und eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro. Krauth muss also nicht ins Gefängnis einrücken. Das Urteil ist rechtskräftig.