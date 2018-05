Eberbach. (mawe) Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, dass das Projekt "Eberbacher KunstSchauFenster" weiter betrieben und um den Bereich "Betriebsschaufenster" und/oder "Industrieschaufenster" erweitert wird. "Die Leerstände bei den Einzelhandelsgeschäften nicht weniger geworden", erläuterte Tobias Soldner, Leiter der Tourist-Info. Gründe seien veränderte Kaufverhalten, die kleinen Bewirtschaftungsflächen und die monatlichen Fixkosten für die potenziellen neuen Händler. "Die Kunstschaufenster gibt es seit dem Jahr 2008", so Soldner weiter. Im Jahr 2009 wurde das Projekt vom Wirtschaftsministerium als "beispielhaft" ausgezeichnet. Da die Leerstände derzeit nicht zu füllen sind, war der Vorschlag Betriebe und Industrie, die ihre Produkte ausstellen, einzubeziehen.Dafür sollten Gebühren verlangt werden. Stadtrat Karl Braun (CDU) wehrte sich allerdings gegen Gebühren: "da werden sicher welche abspringen und wir sollten so viele Fenster wie möglich voll bekommen". Auch Rolf Schieck (SPD) verlangte, beim Gelder generieren "sensibel" zu sein. "Ich bedaure, dass es Kunstschaufenster gibt, würdige aber die Nutzung", sagte Dietrich Müller (Freie Wähler). Auch von Seiten der AGL kam kein Widerspruch, allerdings wollte Peter Stumpf wissen, wofür genau die Mittel von 4400 Euro verwendet werden. Soldner erklärte: "Für Vorrichtungen in den Schaufenster, Vorhänge und Lichter."