Brombach. (MD) Das Nutzen eines Platzes in der Nähe des Brombacher Friedhofs zum Abbrennen nicht mehr benötigter Gegenstände ist nicht zulässig, informierte Viktor Hartmann in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Das Ordnungsamt der Stadt Eberbach hatte den Ortsvorsteher auf die anscheinend seit Jahrzehnten von Bürger dort geübte Praxis angesprochen.

Nun soll der örtliche Bauhof am etwa vier mal drei Meter großen "Brennplatz" in der Nähe des "August-Emmerich-Platzes" ein Schild anbringen, auf dem das Verbot deutlich und mit einem Hinweis auf mögliche Bußgelder zu erkennen ist. Man wisse doch im Ort, wer die Übeltäter sind, sagte einer der zehn Zuhörer in der Sitzung und forderte, "Courage zu haben und die Leute darauf anzusprechen."

Denn schließlich liege der Platz an einem Hauptwanderweg und biete keinen schönen Anblick. Die Stadtverwaltung habe höflich bei ihm angefragt, ob man die monatlich noch ein Mal im Ortsteil abgehaltene Sprechstunde mangels Nutzern einstellen könne. Die Sprechzeiten waren bekanntlich bereits vor einiger Zeit reduziert worden. Nach kurzer Diskussion entschieden die Ortschaftsräte, darüber zunächst nichts zu beschließen und "erst mal abzuwarten."