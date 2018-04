Platz für neue Gräber soll in Haag geschaffen werden. Dazu wird der Friedhof hinter den Gräbern an der Leichenhalle erweitert. Foto: MD

Schönbrunn. (MD) Die Feuerwehrabteilungen der Schönbrunner Ortsteile sind schon vor dem Bau des zentralen Gerätehauses enger zusammengerückt. Davon berichtete Gesamtkommandant Udo Dentz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Man habe die gemeinsame Ausbildung intensiviert und Schwerpunkte festgelegt. So habe jetzt die Erste-Hilfe-Ausbildung auf dem Plan gestanden, was sich als positiv erwiesen habe. Dentz lobte in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit mit der DRK-Ortsgruppe. Für das zweite Halbjahr wolle man sich besonders auf die Atemschutzgeräteträger-Ausbildung konzentrieren.

Auch die Gerätewartung wurde laut Dentz zentralisiert. Vier Kameraden kümmerten sich darum, dass das Material immer in Schuss ist. Bei der Prüfung und Befüllung der Atemschutzgeräte arbeite man mit der Eberbacher Feuerwehr zusammen. Das 36 Jahre alte Schwanheimer Feuerwehrauto wurde ausgemuster und soll verkauft werden. Dafür erhielt die Höhengemeinde das bislang in Schönbrunn stationierte LF 16. Auch das Allemühler Fahrzeug soll in absehbarer Zeit abgegeben werden. Der TÜV stellte im Frühjahr erhebliche Mängel daran fest. Um diese zu beseitigen, habe man einen Bedarf von 13.000 Euro angemeldet. Durch etwa 130 Stunden Eigenleistung der vier Gerätewarte habe man diese Summe nahezu halbieren können, freute sich der Gesamtkommandant. "Wir sind jetzt bei den Fahrzeugen auf einem sauberen Stand und können gelassen den nächsten TÜV-Untersuchungen entgegensehen," lobte Bürgermeister Jan Frey. Ab Mitte 2013 soll der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde überarbeitet und an die künftige Struktur angepasst werden. Der Gemeinderat muss dann darüber 2014 beschließen. Der Arbeitskreis, der sich um das neue Feuerwehrhaus kümmert, tritt am 15. Mai wieder zusammen.

124 ausgefüllte Fragebögen kamen bei der Umfrage zur Gestaltung und Verbesserung der Gemeindefriedhöfe und des Bestattungswesens zurück. In zwei Wochen soll sich der dafür zuständige Arbeitskreis damit befassen. Erweitert werden soll der Friedhof in Haag, gab Jan Frey aus der Sitzung des Ausschusses für Bau, Technik und Umwelt bekannt. Auf einer leicht abschüssigen Fläche hinter der Leichenhalle soll Platz für neue Gräber entstehen. Die Friedhofserweiterung dort sei aber nicht ohne Änderung der Bauleitplanung möglich, erläuterte er.