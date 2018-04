Von Martina Weyrauch

Eberbach. Auch wenn die Mitgliederversammlung des Stiftungsvereins Altersheim am Freitagabend im großen Saal der Stadthalle wieder drei Stunden dauerte, verlief sie diesmal friedlich und harmonisch. Lang ausholende Ausführungen eines Mitglieds auf frühere Aktionen unterbrach Bürgermeister und Vereinsvorsizender Peter Reichert schnell: "Bitte nicht in die Vergangenheit - Ich möchte in die Zukunft blicken". Dafür erntete er jedes Mal großen Applaus. Die 147 anwesenden der insgesamt 489 Vereinsmitglieder schienen sich einig, die Sitzung nicht wieder durch größere Unterbrechungen in ein Chaos ausarten lassen zu wollen.

Mit nur drei Gegenstimmen wurde der Antrag Reicherts zur weiteren Vorgehensweise bezüglich der Sanierung des inzwischen seit fast vier Jahren leer stehenden Altenheims Dr. Schmeißer-Stift angenommen. Für Kosten von rund 17.000 Euro wird jetzt das Stuttgarter Planungsbüro GSP (Gesellschaft für soziales Planen) unter der Leitung von Hennig Volpp (Diplom Ingenieur und freier Architekt) in einem ersten Arbeitsschritt ein Anforderungsprofil erarbeiten. Bereits erstellte Gutachten werden dabei berücksichtigt. Das Konzept soll den Mitgliedern in der nächsten Versammlung vorgestellt werden. Die beiden nächsten Schritte bis zur potenziellen Planungsphase werden jeweils wieder mit den Mitgliedern abgestimmt (die RNZ berichtete). Dr. Gunter Blankenhorn zog daraufhin seine beiden Anträge zurück; "die haben sich erledigt". Mit zwei Enthaltungen stimmten die Mitglieder anschließend dafür, die Stadt nicht auf die rund 1,3 Millionen Euro zu verklagen und mit ebenfalls zwei Enthaltungen sowie zwei Gegenstimmen dafür, den Forderungsantrag gegen die Stadt zurück zu nehmen.

Mit nur einer Enthaltung war man sich wieder einig, und stimmte der "kleinen Variante" der Satzungsänderung zu und der Vorstand konnte neu gewählt werden. Für einen schnellen Ablauf hatten Hauptamtsleiterin Anke Steck und Rathaus-Mitarbeiterin Birgit Beisel sowie Justiziar Dr. Martin-Peter Oertel eigens Drucker aus dem Rathaus in die Stadthalle transportiert. "Ich hoffe, dass wir das Schiff auf dem Trockendock wieder auf See bringen", sagte Eberbachs Altbürgermeister Horst Schlesinger, der die Wahl leitete und vorschlug, es bei fünf Vorstandsmitgliedern anstelle der ehemals sieben zu belassen. Die Suche der fünf Kandidaten dauerte. Viele Namen wurden vorgeschlagen, doch kaum einer wollte sich für das Amt bereitstellen. Von den noch amtierenden Vorstandmitgliedern wurde Doris Popp nicht vorgeschlagen. Günter Wiedemer wehrte ab und Lothar Jost äußerte sich: "Sie wollte einen neuen Vorstand". Letztendlich gaben 139 Mitglieder ihre Stimmen und das Ergebnis lautete wie folgt: Peter Reichert (138), Prof. Dr. Gerhard Rohr (116), Fedor Grißtede (114), Heiko Stumpf (112) und Hans Wipfler (104). Allerdings waren Rohr und Stumpf nicht anwesend; beide müssen erst noch der Wahl zustimmen. Sollte das der Falls ein, wird der neue Vorstand nach dem Eintrag ins Vereinsregister im Amt sein.

Zugestimmt wurde noch dem Wirtschaftsplan 2014 sowie den Jahresabschlüssen 2011 bis 2013. Die Entlastung des bisherigen Vorstands nahm Michael Reinig vor.

Vereinsvorsitzender Reichert dankte allen für eine "konstruktive" Sitzung, "Ich habe nicht erwartet, dass wir alle Tagesordnungspunkte schaffen".