Die Gang spielt am Samstag, 27. Juli, auf dem Eberbacher Festplatz. Foto: Spider Murphy Gang

Eberbach. Im Rahmen des Radevents "NaturTour" macht die bayrische Rockband "Spider Murphy Gang" am Samstag, 27. Juli, in Eberbach Station. Ab 19 Uhr rockt die Gang auf dem Festplatz in der Au gemeinsam mit der Rock'n'Roll und Schlagerband "Schlagerfeld". Der Eintritt ist frei.

Der Auftritt bildet den Abschluss der ersten von sieben Etappen der 26. SWR4-"Tour des Ländle". Hierbei radeln die Teilnehmer von Freitag, 26. Juli, bis Freitag, 2. August, rund 500 Kilometer von Weinheim nach Stockach am Bodensee. Nach jeder Etappe gibt es eine große Party. In Eberbach endet am 27. Juli die erste 62 Kilometer lange Etappe. (rl)