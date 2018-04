Walldürn-Altheim/-Gerichtstetten. (ahn) Eine positive Nachricht aus der Internistischen Gemeinschaftspraxis Häfner/Häfner/Schmitt jagt die nächste: Gerade mal eine halbe Woche ist es her, dass das Großprojekt der Inhaber, das "Gesundheitszentrum am Musterplatz" in Buchen, offiziell eingeweiht wurde, jetzt kommen sogar noch zwei Filialen hinzu. Aufgrund von Alter und Wegzug suchte die Altheimer Praxis mit der Außenstelle in Gerichtstetten Dres. Klaus Hofmann und Ulrike Wilhelm einen Nachfolger. Dieser konnte nun mit dem Häfner-Team aus Buchen gefunden werden. Damit bleibt der Arztpraxis in Altheim das Schicksal vieler Praxen im ländlichen Raum erspart, die nach dem Aufhören der Praxisinhaber keinen Nachfolger mehr finden und ihre Pforten für immer schließen müssen.

Die Praxen in den Ortsteilen Altheim und Gerichtstetten sind für deren Bewohner ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung - gerade auch für ältere Patienten, wie uns Altheims Ortsvorsteher Hubert Mühling bestätigt: "Die Praxen sind essenziell wichtig für uns. Die Menschen werden immer älter und gerade für die, die nicht mehr so mobil sind, ist eine Hausarztpraxis vor Ort ein Segen."

Nun drohten den Praxen allerdings die Schließung: Dr. Hofmann wird altersbedingt nicht mehr weiter praktizieren, Dr. Wilhelm nach Niedersachsen ziehen, wie sie berichtet: "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Immerhin bin ich schon seit 1988 hier im Neckar-Odenwald-Kreis."

Althheims Ortsvorsteher Mühling gesteht gegenüber der RNZ: "Bereits in der Vergangenheit hatten wir Bedenken, ob die Praxis noch Bestand haben wird."

Doch die Dres. Häfner/Häfner/Schmitt haben eine Lösung für das Problem parat. "Wir haben durch Zufall erfahren, dass die Kollegen Dres. Hofmann und Wilhelm einen Nachfolger suchen", legt Dr. Kurt Häfner dar. Da habe es sich gut getroffen, dass die Kollegin Frau Dr. Knoblich ab Juni bei ihnen anfange. Sie wird dann nämlich hauptsächlich die zwei Praxen in Altheim und in Gerichtstetten betreuen.

"Frau Dr. Knoblich ist ein Gewinn für uns. Durch sie wird die ärztliche Kompetenz bei uns im Team gestärkt," freut sich Dr. Häfner. "Sie ist schon viele Jahre lang Oberärztin am Buchener Kreiskrankenhaus. Davor war sie in Bad Mergentheim am Caritas-Krankenhaus tätig", so der Internist weiter.

Unterstützung erfährt sie am Standort Altheim durch Dr. Andreas Schmitt und Dr. Kirsten Häfner, zwei der Inhaber der Internistischen Gemeinschaftspraxis am neuen Ärztehaus in Buchen.

Die Mitarbeiter in den beiden Praxen werden komplett übernommen, die Örtlichkeiten bleiben ebenfalls dieselben, wie Dr. Häfner bestätigt: "Für die Patienten bleibt alles beim Alten, lediglich die Ärzte werden ausgetauscht."

Das Erfreuliche dabei: Beim Alten bleibt auch jeweils die Anzahl der Sprechstundenzeiten. Dr. Häfner betont: "Die Praxis in Altheim wird wie bisher täglich geöffnet haben, der Umfang der Sprechstundenzeiten bleibt für beide Praxen bestehen, lediglich werden sich die Termine ein wenig ändern."

Ab 1. Juli soll nun die Übernahme erfolgen. Bis dahin werden weiterhin die Dres. Hofmann und Wilhelm die Praxen betreuen. Damit fällt auch den Menschen ein Stein vom Herzen.

Dass die medizinische Versorgung in Altheim und Gerichtstetten auch über den Weggang des angestammten Ärzteteams hinaus für die Patienten gesichert ist, liegt dem scheidenden Arzt Dr. Hofmann besonders am Herzen: "Meine Patienten wissen das auch schon. Trotzdem sind - auch durch die Tatsache, dass das Praxisgebäude in Gerichtstetten zur Zeit mit einem Baugerüst umzäunt ist, - Gerüchte im Umlauf, die die Schließung der Praxen kolportieren. Dem ist definitiv nicht so. Es geht so weiter, wie es vorher war."

Ebenso zeigt sich Ortsvorsteher Mühling aufgrund der Übernahme erleichtert: "Das ist eine glückliche Fügung. Damit ist eine große Sorge von uns genommen. Dass nun die medizinische Nahversorgung vor Ort gesichert ist, ist für uns absolut super."