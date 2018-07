Walldürn. (afi) Millionen Menschen fiebern an den Bildschirmen mit, noch steht es in der 94. Minute unentschieden. Mancher hat die Hoffnung nach dem enttäuschenden Auftaktspiel gegen Mexiko schon aufgegeben - zumal die deutsche Nationalelf zuletzt 1974 gegen Schweden gewann. Und dann der heiß ersehnte Torschuss von Toni Kroos in der 95. Minute, der Deutschland den Sieg sichert und die Fans jubeln lässt. Dieses Spiel war wohl nicht nur für David Schiffmacher, Schiedsrichter und Integrationsbeauftragter, eines der emotionalsten und am Ende auch spannendsten Spiele der WM. Aber auch an die Partien Portugal gegen Spanien sowie Frankreich gegen Argentinien erinnert sich der Walldürner gerne. Für den Badischen Fußballverband (BFV) durfte er zusammen mit einigen anderen jugendlichen und erwachsenen Fachkräften für eine Woche an einer Reise nach Rostow teilnehmen.

"Im ersten Moment konnte ich es noch nicht begreifen, dass ich zu der Weltmeisterschaft 2018 gehen durfte und Teil der deutschen Delegation für die Zusammenarbeit in der Sportjugend zwischen Russland und Deutschland sein darf", erzählt David Schiffmacher im Gespräch mit der RNZ. Vor Ort durfte er im Stadion das Spiel Island gegen Kroatien live miterleben - ein besonderer Höhepunkt für ihn, auch wenn die ganze Reise etwas Besonderes war. Das passte ganz gut, denn wie er verriet, drückte er den Nationalmannschaften des Austragungslandes und von Island die Daumen und freute sich daher auch, dass diese es weit im Turnier geschafft haben. "Dass Deutschland so früh rausflog, wunderte mich nicht, da der Kampf- und Teamgeist fehlte", analysiert der gehörlose Schiedsrichter nüchtern.

Guter Fußball ist für ihn, wenn Teams mit Ehrgeiz, Teamgeist und Disziplin ein gemeinsames Ziel verfolgen, Schiedsrichter und Gegenspieler respektieren und dabei nie den Spaß und den "Fair-Play"-Gedanken verlieren. "Dazu gehört auch, Niederlagen einzustecken, diese aufzuarbeiten und anschließend noch härter zu trainieren, um diese in Zukunft zu verhindern. Ohne Fleiß, kein Preis", ergänzt er.

David Schiffmacher spielte früher selbst Fußball. Doch dann entschied er sich dafür, Schiedsrichter zu werden. Diese Entscheidung habe viele Vorteile mit sich gebracht, erklärt der 19-Jährige. Neben der Weiterentwicklung von Charakter und Persönlichkeit sei damit eine kleine Taschengeldaufbesserung verbunden - und als zusätzlicher Anreiz dürfe er alle Spiele unterhalb der Bundesliga kostenlos besuchen. Des Weiteren mache ihm die Schiedsrichtertätigkeit viel Spaß. "Als Schiedsrichter muss man Konflikte in Sekunden lösen und somit auch schnelle Entscheidungen treffen, körperlich sowie regeltechnisch sollte man fit sein, um das Spiel leiten zu können. Zudem ist Durchsetzungsvermögen wichtig", beschreibt er die Herausforderungen als Schiedsrichter.

Wichtig an dieser Sportart sei für ihn der Grundgedanke, dass man nur als Team gewinnen könne. Diesen Teamgeist habe der neue Weltmeister Frankreich wahrlich bewiesen. Dazu meint Schiffmacher: "Bereits vor dem Beginn der WM habe ich in meinem Freundeskreis Frankreich als Deutschlands Nachfolger benannt, und im Finale waren die Franzosen auch das bessere Team."

Zu dem Turnier insgesamt meinte David Schiffmacher: "Ich halte diese Weltmeisterschaft für eine sehr gute, gelungene Veranstaltung, da Russland sich als sehr weltoffenes und sicheres Land präsentiert hat und jeder Gast, egal aus welcher Nation, sich wohlfühlen konnte." Dies habe er auch selbst während seines Aufenthalts erlebt. Die Polizeipräsenz sei zu jeder Zeit hoch gewesen, was ihm ein sicheres Gefühl vermittelt habe.

Zusammen mit zwei weiteren Vertretern aus dem BFV sowie weiteren Delegierten unterschiedlicher Altersklassen nahm er an Workshops teil, welche die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland im Jugendfußball im Fokus hatten. Aber auch für Sightseeing blieb Zeit: Neben dem Flughafen, auf dem sie gelandet waren und wo für sie eine Begrüßung mit Showeinlagen stattfand, wurde die Delegation in der Stadtverwaltung vom Bürgermeister begrüßt, außerdem durfte ein Abstecher in die Rostower Arena nicht fehlen. Nicht zuletzt konnte Rostow auch durch seinen Fluss Don punkten. Die Umgebung der Großstadt, so Schiffmacher, sei aber gar nicht so anders als der Odenwald, denn auch dort seien viele kleinere Dörfer mit Bauernhöfen und Feldern.

Doch das Stadion und der Fluss beeindruckten ihn am meisten. Atmosphärisch sei es auch gewesen: Überall sei die WM präsent gewesen. Der Besuch des WM-Dorfs durfte natürlich nicht fehlen. "Es war schön zu sehen, dass viele Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen trafen, um Fußball zu schauen", erzählte David Schiffmacher über diese Erinnerung. Das Tolle an Fußball sei, dass jeder, überall und zu jeder Zeit diese Sportart ausüben könne, solange man einen runden Gegenstand fände: "Fußball ist ein Sport für jeden", unterstreicht er begeistert, "und er verbindet die Menschen über Grenzen hinweg."