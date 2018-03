Das Feuerwehrgerätehaus in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ist in die Jahre gekommen. Die CDU hat nun einen Antrag mit der Forderung eingereicht, ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für das Areal zu entwickeln. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Mit welchen banalen Kleinigkeiten haben ehrenamtliche Helfer in Walldürn täglich zu kämpfen?" Ob Feuerwehr, DRK oder DLRG - es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Antwort auf diese Frage eine lange ist. Lagerkapazitäten sind ausgereizt, es fehlt an Umkleiden, der Brandschutz ist mangelhaft...

Abhilfe könnte ein Antrag der CDU schaffen, die ein "zukunftsorientiertes Konzept für die Ausrichtung und bauliche Planung des Areals Feuerwehrgerätehaus" fordert. "Es ist wichtig, so früh wie möglich einen Plan in der Schublade zu haben", sagt CDU-Pressesprecher Fabian Berger, der den Plan vorstellt. "Wir wollen ein Gesamtkonzept statt vieler kleiner provisorischer Lösungen." Deshalb bringt die CDU ein zentrales Rettungszentrum für Hilfsorganisationen ins Gespräch.

"Rotkreuz und Feuerwehr rücken ohnehin häufig gemeinsam aus", sagt Berger. Die Gruppe "Helfer vor Ort" (HvO) des DRK benötigt eine zentrale Lage, damit ihre ausgebildeten freiwilligen Helfer die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarzts oder des Rettungsdiensts überbrücken können. In Walldürn ist das umso wichtiger, weil die Stadt keine eigene Rettungswache hat. Die Rettungsdienste fahren Walldürn von Buchen, Hardheim oder Osterburken aus an. "Mit jährlich rund 200 Einsätzen leistet die Einsatzgruppe ehrenamtlich einen wichtigen Beitrag zur rettungsdienstlichen Versorgung", heißt es im Antrag der CDU, und Berger ergänzt: "Ein Rettungszentrum wäre aus Rotkreuzsicht eine tolle Sache und eine Würdigung der hervorragenden Arbeit der Ehrenamtlichen."

Weil das DRK außerdem als Einsatzeinheit Verantwortung beim Katastrophenschutz übernimmt, muss der Ortsverband inzwischen noch mehr Fahrzeuge und Material lagern. Die Verteilung auf zwei Standorte - Feuerwehrgerätehaus und ehemaliges Lager "Leinenkugel" - könne man bestenfalls als "unbefriedigend" bezeichnen, so Berger. Für die DLRG könnte sich ein Rettungszentrum ebenfalls als gute Lösung für das Problem der Fahrzeugunterbringung anbieten.

Ein weiteres langfristiges Ziel des Antrags ist es, das Feuerwehrgerätehaus als Dienstleistungszentrum für Einsatzeinheiten zu etablieren. Aktuell beherbergt das Gebäude bereits eine Atemschutzgerätewerkstatt, die auch Einsatzkräfte von außerhalb nutzen. Denkbar sei es der CDU-Fraktion zufolge, die Einsatzkleidung selbst zu reinigen. Momentan übernimmt diese Aufgabe ein externer Dienstleister - Wartezeiten sind nicht unüblich, teilweise können die Retter deshalb nicht ausrücken. Eine weitere Option sieht die CDU bei der Prüfung von Feuerwehrausrüstung nach den Vorschriften der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). Dabei soll ein Sachkundiger den arbeitssicheren Zustand der Ausrüstung beurteilen.

Dass die Stadt ihrer Pflicht, eine funktionsfähige Feuerwehr bereitzuhalten, nachkommt, zeigt ein Blick auf die Anmeldungen für den Haushalt 2018: Da stehen unter anderem Sanierungen am Feuerwehrgerätehaus Walldürn samt Zutrittskontrolle, ein Umbau des Got᠆tersdorfer Gerätehauses, die Beteiligung an einer möglichen Atemschutzanlage sowie die Beschaffung von sechs Einsatzfahrzeugen - verteilt über die nächsten Jahre - an. "Es handelt sich dabei um die Pflicht - wir wollen aber auch die Kür nicht aus den Augen verlieren", so Berger.

"Es geht noch nicht darum, sofort viel Geld in die Hand zu nehmen", sagt Berger im Gespräch mit der RNZ. "Die finanzielle Situation der Stadt ist jedem klar, das alles wird nicht schon 2020 passieren." Man wolle das nächste Jahr nutzen, um mit den Verantwortlichen aller Blaulichtorganisationen zu sprechen, den Bedarf zu eruieren und Wünsche zu sammeln. Die Idee der CDU sei bisher positiv aufgenommen worden. Berger: "Den Ehrenamtlichen kann es mit der Planung gar nicht schnell genug gehen."