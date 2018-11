Mannheim/Walldürn-Altheim. (RNZ) Lena Heß, Swantje Nierlin und Philipp Schmidt wurden am Montag bei der Prüfungsbestenfeier der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar für ihre besonderen Ausbildungsleistungen geehrt. Lena Heß hat bei der Perga-Plastic GmbH in Altheim Industriekauffrau gelernt. Swantje Nierlin wurde in der Ikea-Niederlassung Walldorf als Gestalterin für visuelles Marketing ausgebildet, und Philipp Schmidt ist der beste Mediengestalter Digital und Print (Machart Studios GmbH, Mannheim).

Für die drei war diese Ehrung aber erst der Anfang: Sie sind in ihren Ausbildungsberufen nicht nur die Besten des Jahres 2018 in der IHK-Region Rhein-Neckar, sondern auch in Baden-Württemberg, und sogar bundesweit hat niemand besser als sie die jeweilige Ausbildung in ihren Berufen absolviert. Am 23. November werden sie dafür in Konstanz vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag und anschließend am 3. Dezember in Berlin vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag geehrt.

Insgesamt 134 Prüfungsbeste erhielten aus den Händen von IHK-Vizepräsident Karl Breer die begehrte Trophäe "Unsere Besten 2018". 108 der Geehrten sind die Besten des Jahres in ihren Ausbildungsberufen, 26 erhalten die Auszeichnung für ihre Leistungen im Bereich der Fortbildung. "Was Sie geleistet haben, ist sensationell. Sie können zu Recht stolz auf sich sein", betont IHK-Vizepräsident Karl Breer. "Sie sind die Besten unter 4215 Prüflingen in der Ausbildung beziehungsweise 1748 Absolventen in der Weiterbildung. Ihre Berufe stehen für die Vielfalt in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und machen deutlich, was Wirtschaft alles leistet."

Die Bandbreite der beruflichen Ausbildung umfasst 134 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, die von der IHK Rhein-Neckar geprüft werden. Dazu zählen "Klassiker" wie Bankkaufleute oder Industriemechaniker, aber auch auf den ersten Blick exotische Berufe wie Binnenschiffer, Naturwerksteinmechaniker, Brauer oder Papiertechnologen. Hinzu kommen 27 verschiedene Fortbildungen, die von der IHK Rhein-Neckar durchgeführt werden.

Wenn man über Spitzenergebnisse in Aus- und Weiterbildung rede, dürfe man, so Breer, nicht den ehrenamtlichen Einsatz vieler IHK-Prüfer und das Engagement der beteiligten Berufsschulen vernachlässigen. "Es gibt viele Beteiligte, die dafür sorgen, dass die jungen Menschen, die heute Abend hier im Rosengarten auf der Bühne stehen, bestens für ihre Zukunft gerüstet sind. Ihre Ausbilder in Ihren Ausbildungsbetrieben und Ihre Dozenten in den IHK-Weiterbildungen geben Ihnen das optimale Rüstzeug für Ihren beruflichen Erfolg mit", erläutert Breer.

16 der Prüfungsbesten erhielten für ihre herausragenden Prüfungsleistungen Preisgelder in Höhe von insgesamt 31.500 Euro. Auch hier hatte Lena Heß von Perga-Plastic Grund zum Jubeln: Sie gewann den Förderpreis der Wilhelm-Müller-Stiftung für die beste Abschlussprüfung in den Berufen Industriekaufmann/-frau und Kaufmann/-frau für Büromanagement sowie in der Zusatzqualifikation Projektassistenz.

Das hohe Niveau der Aus- und Weiterbildung in der Region wird umso deutlicher, als dass es 2018 nicht nur drei Bundesbeste gibt. Gleich zwölf Landesbeste vertreten die IHK Rhein-Neckar bei der Ehrung der besten baden-württembergischen Auszubildenden.