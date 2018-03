Am Nachmittag setzte ein reger Besucherstrom ein, an den Modellen trafen sich Flugmodellbauer und Interessierte zum Plausch. Fotos: Christian Hagenbuch

Walldürn-Altheim. (chh) Der MFC "Ikarus" hat am Sonntag die Pforten der Kirnauhalle zu seiner großen Ausstellung von Modellflugzeugen im Jubiläumsjahr des 40. Geburtstag geöffnet. Mit knapp 80 Exponaten - erstmals ausschließlich aus den eigenen Reihen des MFC gestellt - präsentierte der Verein der Öffentlichkeit einen Querschnitt durch die Geschichte des Flugzeugs und entsprechend auch durch die des Modellbaus.

Vom Doppeldecker über WK-II-Modelle bis zum Jet, von beinahe winzig bis richtig groß, nach fachmännisch abgeschlossener Konstruktion oder noch im Gerippe des Rohbaus spannte sich die Bandbreite. Ähnlich vielfältig waren auch die Materialien, aus denen die zivilen und militärischen Maschinen bestanden: Vom früher üblichen Sperrholz zum superleichten asiatischen Balsaholz über GFK- Kunststoff und Carbon bis hin zum neu aufkommenden Schaumstoff. "Die Modelle sind originalgetreu und zudem sehr einfach zu handhaben. Sozusagen ready-to-fly", berichten die Initiatoren Joachim Bernhardt und Karl Dieffenbach.

Die Geschichte des motorisierten Fliegens - in echt und im Modell - wurde hier präsentiert. "Früher wurden die Modelle meist über Zwei-Takt-Motoren angetrieben", geben die beiden früheren MFC-Vorstände Auskunft. "Heute ist der Elektroantrieb weit verbreitet. Wie auch bei Autos sind die Akkus jedoch nicht immer unproblematisch hinsichtlich Größe und Gewicht."

Nach mehrmonatiger Vorlaufzeit und unter Einbeziehung "des halben Vereins" in der heißen Phase der Organisation konnte die Ausstellung am Wochenende schließlich in die Tat umgesetzt werden. Dank der Bewirtung mit Speisen und Getränken überstanden die Besucher bei der Inaugenscheinnahme selbst lange Aufenthaltszeiten ohne Entbehrungen. Die Flugsimulatoren standen besonders bei der Jugend hoch im Kurs.

Am Ende des Tages fiel das Fazit von Joachim Bernhardt denn auch entsprechend positiv aus: "Wir haben bestens abgeschlossen. Alle ausstellenden Mitglieder waren zufrieden, was auch für den MFC insgesamt zutrifft. Es waren reichlich Besucher da, besonders am Nachmittag setzte ein regelrechter Zustrom ein. Erfreulich, dass unser Einzugsgebiet über den Neckar-Odenwald-Kreis hinaus bis ins Bayerische reichte. Ein befreundeter Verein hat sogar den weiten Weg aus Röttingen bei Würzburg auf sich genommen. Wenn der Kuchen auf einmal weg ist, ist das meist ein gutes Zeichen."