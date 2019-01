Waldbrunn. (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen, zwei davon schwer, kam es am Samstag gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 524 zwischen Strümpfelbrunn und Oberdielbach.

Ein 52-jähriger Skoda-Lenker war dabei in Richtung Strümpfelbrunn unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet er plötzlich ins Rutschen und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Opel eines 33-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden in dem Skoda alle vier Insassen verletzt. Während der Fahrer, eine Mitfahrerin sowie ein 16-jähriger Junge nur leicht verletzt wurden, trug ein 12-jähriges Mädchen schwere Verletzungen davon, die die Einlieferung in eine Klinik erforderlich machten. In dem Opel wurden die beiden Insassen ebenfalls verletzt. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, seine schwangere Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Sie musste ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden.

Der entstandene Sachschaden wird an jedem der beteiligten Fahrzeuge auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der erforderlichen Straßenreinigung war der Streckenabschnitt auf der Landesstraße 524 bis gegen 20 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen sowie 20 Kräften im Einsatz. Die zuständige Straßenmeisterei wurde zur Fahrbahnreinigung und Schneeräumung am Unfallort angefordert.