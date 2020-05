Tauberbischofsheim. (dpa/pol/rl) Eine 42-jährige Mutter und ihre 9 Jahre alte Tochter sind am Mittwoch in ihrer Wohnung in Tauberbischofsheim tot aufgefunden worden. Nach dem Fund gegen 14 Uhr habe ein Kriminaltechniker den Ort untersucht, die Leichen wurden obduziert.

Ersten Ermittlungen zufolge stehe jedoch schon fest, dass die Mutter ihre Tochter getötet haben soll. Anschließend soll sich 42-Jährige selbst getötet haben. Die genaue Todesursache des Mädchens sowie die Hintergründe der Tat der Mutter seien aber noch unklar, hieß es. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim ermittelt.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 16 Uhr