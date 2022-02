Hardheim. (adb) Mehl ist Bestandteil vieler Lebensmittel. Wie es entsteht, erlebt Jasmin Brauch aus Hardheim täglich hautnah mit: Nachdem sie ihre Gesellenprüfung zur Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft (Fachrichtung Mehlmüllerei) bestanden hat, arbeitet sie seit Jahresbeginn in der Steinemühle mit – als zwölfte Generation der Familie Müller. Ihren Beruf beschreibt sie als "bunten Mix aus Natur, Technologie und Handwerk".

Dass sie ihn ergriff, war trotz der Familientradition kein von langer Hand geplanter Schritt: "Nach der mittleren Reife wusste ich noch nicht genau, wo es hingehen soll", sagt Jasmin Brauch. So besuchte sie zunächst das Berufskolleg der Walldürner Frankenlandschule und fasste in dieser Zeit den Entschluss, das Familienwerk fortzusetzen. Bevor sie nun in den väterlichen Betrieb einstieg, absolvierte sie ihre Ausbildung an der Heimatsmühle im schwäbischen Aalen und besuchte die Berufsschule in Stuttgart. "Dort war ich eines von fünf Mädchen", erklärt die 20-Jährige und spricht von einer anspruchsvollen Ausbildung, für die man eine gewisse Begeisterung mitzubringen habe. Das kann ihr Vater Frank Müller, der die Steinemühle 2001 von seinem Vater Raimund übernahm, so bestätigen: "Man geht nicht in die Müllerei, weil es sich anbietet – das ist eine Berufung, zu der man einen persönlichen Bezug haben sollte!"

Ein typischer Arbeitstag zeichnet sich durch seine enorme Vielseitigkeit aus. "Ein Müller erlebt den Weg von der Ankunft des Getreides bis zum fertigen Mehl mit", fasst Jasmin Brauch zusammen. Dieser spannende Prozess reicht von der Annahme und Verarbeitung über die Logistik, das Verpacken und das regelmäßige Mischen von Getreide und einzelner Mehlpassagen insbesondere bis zu ständigen Qualitätskontrollen im Labor. "Dabei gleicht kein Tag dem anderen", betont die junge Hardheimerin.

Als zwölfte Generation der Familie Müller arbeitet Jasmin Brauch nun mit ihrem Vater Frank Müller in der Steinemühle zusammen. Foto: Adrian Brosch

Stets mit dabei ist der zur Mehlprüfung benötigte Spachtel. "Hiermit kann man recht einfach die Qualität des Mehls feststellen und herausfinden, ob es sauber gemahlen ist", erläutert sie. Entgegen des romantisierten Bildes früherer Mühlen-Idylle geht es auch in der Steinemühle nicht ohne moderne Technik: "Das Herzstück einer jeden Mühle sind der Walzenstuhl, der das Getreide vermahlt, und die auch als Plansichter bezeichnete Siebmaschine", informiert Jasmin Brauch. Insgesamt 14-mal wird das Getreide hier gemahlen und abgesiebt, bis es zu Mehl wird. "Es ist ein langer Kreislauf, aber jedes Mal auf ein Neues interessant – man steht ja auch für sein Produkt", merkt sie an. Die Steinemühle verfügt als vergleichsweise kleine Mühlenanlage über zwei Walzenstühle: "So laufen mehrere Durchgänge in einer Maschine", erklärt Frank Müller.

Die Vielfalt des Berufsbilds umfasst auch kaufmännische Tätigkeiten – etwa im Mühlenladen, in dem Jasmin Brauch gelegentlich die Kundschaft bedient. "In größeren Mühlen gibt es verschiedene Abteilungen und Zuständigkeitsbereiche, während man bei uns breiter aufgestellt ist und alles macht", schildert sie. Genau das bereite ihr besonderen Spaß: "Es ist ein unglaublich bereichernder Beruf, bei dem man viele Eindrücke gewinnt", schwärmt sie und freut sich über die täglich aufs Neue einzubringende Kreativität. "Getreide ist ein sehr flexibles Produkt, das über Einstellungen an der Maschine weiter verarbeitet werden kann – zu Dunst, Grieß oder auch Mehl. Neue Ideen kann man immer wieder verwirklichen und arbeitet mit einem Naturprodukt, was an sich schon spannend ist", betont die 20-Jährige.

Hintergrund Erstmals 1322 erwähnt, befindet sich die Hardheimer Steinemühle seit über 300 Jahren im Besitz der Familie Müller: 1686 kaufte Johann Adam Müller die "Steinerne Mahlmühle" für 600 Gulden. Der Kaufvertrag als Original ist noch vorhanden. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde nach dem Zweiten Weltkrieg – auch durch einen Großbrand 1942, bei dem das Wirtschaftsgebäude abgebrannt war – aufgegeben. Seit 1970 produziert die Mühle vollautomatisch. 2001 übernahm Frank Müller die Steinemühle von seinem Vater Raimund. adb

Als interessant mutet auch an, dass das Naturprodukt Getreide jedes Jahr eine unterschiedliche Beschaffenheit aufweist. Hier muss man als Müller eingreifen: "Wir versuchen, die Schwankungen des Naturprodukts durch Untersuchungen und Mischen oder Aussortieren auszugleichen, damit der Verbraucher unabhängig davon ein Endprodukt in gleichbleibend guter Qualität in der Hand hält", erläutert ihr Vater.

Zugleich handele es sich um einen krisensicheren Beruf, wie Jasmin Brauch erklärt: "Mehl wird als Grundnahrungsmittel immer nachgefragt und ist neben den bekannten Backwaren in vielen Produkten enthalten, die man nicht auf dem Schirm hat. Beispiele hierfür sind Tiernahrung, Tee oder Fertigprodukte."

Wie viel ihr der Beruf und die Steinemühle bedeuten, zeigt übrigens schon ihr nächster "Schritt": Vor Kurzem meldete sie sich für den im September beginnenden Meisterkurs in Stuttgart an. So scheint die Fortführung der Hardheimer Steinemühle gesichert, obwohl der Strukturwandel auch vor dieser Branche nicht Halt macht: Frank Müller verweist darauf, dass man zwar nach wie vor zahlreiche Bäckereien im Radius von etwa 40 Kilometern um Hardheim beliefere, aber die Zahl der selbst backenden Betriebe rückläufig sei.

Trotzdem möchte man den Bäckern frisch produziertes Mehl aus regionalem Getreide weiter anbieten – und gleichsam auch allen anderen Kunden: "Unser Ziel ist es, auch in Zukunft Verarbeitung und Wertschöpfung in der Region zu lassen mit gesunden und naturbelassenen Produkten", betonen Jasmin Brauch und ihr Vater.