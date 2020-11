Hardheim. (pm) Der eigentliche St.-Martins-Umzug konnte gestern wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, doch die Kinderkirchen hatten sich eine Aktion überlegt, mit der trotzdem eine freudige Atmosphäre mit leuchtenden Laternen und Bildern an der katholischen und evangelischen Kirche entstand. Im Familienverbund waren zudem einige Kinder mit Laternen ausgestattet zusammen mit ihren Eltern unterwegs.

Schon seit dem 1. November wurde dazu eingeladen, den Baum am Kirchplatz der katholischen Kirche in Hardheim mit Laternen zu behängen. Viele Kinder bastelten mit ihren Eltern Lichter und Lampen und sorgten so für einen leuchtenden Baumschmuck. An jedem Abend leuchtet seitdem ab Einbruch der Dunkelheit der "Laternenbaum".

Zudem hängt die Martinsgeschichte in Bild und Text am Baum vor der katholischen Kirche und kann von den Eltern vorgelesen werden. Kontaktlos ist dies auch über QR-Code und Handy möglich.

Gestern wurden dann auch die Fenster an der evangelischen Kirche und ein Baum mit Laternen beleuchtet. Die Kinder konnten Lichtertüten in den Kirchen holen, um ihr Licht mit anderen Menschen zu teilen, denen sie es einfach vor die Haustüre stellen. Das ist auch noch nach dem Martinstag möglich. Ein Lichtgruß in dunkler Zeit, der die Botschaft des heiligen Martin weitertragen soll: "Trage durch dein Handeln Licht in die Welt." Hinter dieser Aktion steckt der Gedanke, dass möglichst viele Fenster zum Leuchten gebracht werden.

Über die ökumenische Aktion in Hardheim hinaus wurde seit gestern die Martinswoche mit dem Angebot, Lichtertüten in der Kirche abzuholen, das Licht zu teilen und den ganzen Ort zum Leuchten zu bringen, auch in Erfeld, Gerichtstetten, Höpfingen und Schweinberg eingeläutet.