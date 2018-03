Nach der Sprengung der Halteseile fielen die "Türme" in sich zusammen. Foto: A. Hanel

Von Dominik Rechner

Mudau-Donebach. Freitagnachmittag, es ist immer noch kalt, der Wind pfeift - doch ganz Donebach steht Kopf, alles wartet gebannt auf den einen Moment - keiner der Schaulustigen weiß, wie genau es ablaufen wird. Punkt 14 Uhr ist es soweit: Ein lauter Knall, eine kleine Rauchwolke an den Halteseilen des einen Sendemastens, der erste "Turm" beginnt in sich zusammenzufallen, noch ein Knall, der zweite "Turm" beginnt zu fallen. In nur 20 Sekunden sind die 363 Meter hohen und 50 Jahre alten Donebacher Sendemasten Geschichte.

Die Sprengung der Donebacher Sender bewegte die Massen - hunderte Schaulustige, Pressevertreter und ein Kamerateam des SWR waren gekommen. Ein Trubel, den das Örtchen Donebach so noch nicht erlebt hat, und wohl auch nicht mehr erleben wird. Ein historisches Ereignis, das - schneller als viele gedacht hatten - zu Ende ging. Bereits ab 12 Uhr versammelten sich die ersten Zuschauer im Bereich der Straße Schöne Aussicht am zum Standort gegenüberliegenden Hang, das "Milchhäusle" Donebach veranstaltete ein kleines Fest mit Imbiss und Getränken.

Man hatte den Eindruck: Nicht nur ganz Donebach war auf den Füßen, um den "Türmen" die letzte Ehre zu erweisen, von überall aus der Odenwälder Umgebung kamen Menschen, die schöne Erinnerungen mit den "Leuchttürmen des Odenwalds" verbanden.

Minuten nach dem kurzen Spektakel ging die "Völkerwanderung" los: Jeder wollte die zerstörten "Türme" sehen, einige ergatterten ein letztes Teilstück als Andenken. Viele Odenwälder, ganz besonders natürlich die Donebacher - von denen mutmaßlich jeder Bewohner da war - verbanden mit den bei Nacht leuchtenden "Türmen" ein Stück Heimat. Viele der Schaulustigen hatten sich speziell für dieses Ereignis Urlaub genommen.

Hintergrund Sendemast Donebach 10. März 1967: Die erste Antennenanlage des Senders Donebach für die Programmaussendung von "Deutschlandfunk" geht mit vier Masten mit einer Höhe von jeweils 200 Metern in Betrieb. 1972: Zwei der vier Masten werden entfernt, da aufgrund der guten Sendeleistung unter anderem der Sender in Brasov (Rumänien) [+] Lesen Sie mehr Sendemast Donebach 10. März 1967: Die erste Antennenanlage des Senders Donebach für die Programmaussendung von "Deutschlandfunk" geht mit vier Masten mit einer Höhe von jeweils 200 Metern in Betrieb. 1972: Zwei der vier Masten werden entfernt, da aufgrund der guten Sendeleistung unter anderem der Sender in Brasov (Rumänien) gestört wird. Der verbliebene nordwestliche Mast fungiert fortan als Strahler, der südöstliche phasenversetzt als Reflektor in Richtung Brasov. 1981 bis 1982: Die 200 Meter hohen Antennenmasten werden auf 363 Meter umgebaut, da die alten Masten für die geplante Erhöhung der Sendeleistung nicht ausgelegt sind. Damit diese Stahlgerippe mit enormer Höhe nicht umfallen, müssen zur Abspannung armdicke Stahlseile eingesetzt werden. 1. Januar 2015: Der Sender Donebach wird abgeschaltet. (dore)

Ob Jung oder Alt: Alle empfinden sie auch eines: Wehmut. Die alteingesessenen Donebacher sind mit den Sendemasten aufgewachsen und verbinden damit auch ihre Kindheit, die jüngere Generation, von denen viele aus dem Kreise der Fastnachter, der "Turmspatzen", kommen, ist traurig, dass ihr Wahrzeichen und Namensgeber nicht mehr da ist. Die Donebacher waren sich einig: "Egal, woher man kam - wenn man auf dem Heimweg die Lichter der ,Türme’ gesehen hat, wusste man, da ist die Heimat. Sie sind ein echtes Wahrzeichen gewesen." Übrig bleiben Stücke des Andenkens und so manch tolle Erinnerung, die mit den "Türmen" verbunden ist.

Und was geschieht mit den Wrackstücken der einstigen Wahrzeichen? Der riesige Trümmerhaufen, rund 600 Tonnen Stahl und kleine Mengen an Kupfer, wird von der für die Sprengung und Entsorgung beauftragten Firma Otto Freerk beseitigt, wie ein Mitarbeiter der Media Broadcast auf Nachfrage der RNZ mitteilte. Der Stahl werde in der Schrottverarbeitung eingeschmolzen und als sogenannter "Sekundärstahl" weiterverarbeitet.

Was mit der Fläche passiert, auf der die Türme standen, ist noch nicht geklärt, wie ein Sprecher der Media Broadcast sagte. Doch eines ist sicher: In den Herzen der Donebacher Bevölkerung wird ein Stück der Sender weiterleben.