Hardheim. (rüb) "Wir möchten die Attraktivität des Sommerfestes steigern, um wieder mehr Besucher anzusprechen." Für Bürgermeister Volker Rohm ist es keine Frage, dass Neuerungen notwendig sind, um den besucherstärksten der vier Hardheimer Märkte wieder zu einem weithin gefragten Anziehungspunkt zu verwandeln. Das neue Konzept, das auch die Zustimmung des Gemeinderats und des BdS findet, erlebt vom 8. bis 11. Juni seine Premiere.

Die wichtigste Veränderung: Die Fußgängerzone in der Wertheimer Straße, die über Jahre so etwas wie das Markenzeichen des Festes war und in der früher tagsüber und abends das Leben pulsierte, entfällt. Stattdessen sollen die dortigen Stände näher an den Schlossplatz als Mittelpunkt des Sommerfestes ziehen.

BdS-Vorsitzender Elmar Günther wirbt dafür, dem neuen Sommerfest-Konzept eine Chance zu geben. Foto: Rüdiger Busch

Der Verzicht auf die Fußgängerzone sei den Entscheidungsträgern nicht leichtgefallen. Er sei eine Reaktion darauf, dass es in der Wertheimer Straße selbst im Vergleich zu früher weniger Geschäfte gibt, die sich und ihre Angebote beim Fest präsentieren möchten und dass gleichzeitig weniger Gewerbetreibende Interesse an einem Stand haben.

BdS-Vorsitzender Elmar Günther über das Sommerfest Hardheim. (rüb) Wie bewertet der Bund der Selbständigen (BdS) das neue Konzept für das Sommerfest? Wir haben mit dem Vorsitzenden Elmar Günther gesprochen. Beim Sommerfest wird es künftig keine Fußgängerzone mehr geben. Ihre Einschätzung? Ganz ehrlich: Als ich es das erste Mal gehört habe, war ich enttäuscht. Doch inzwischen kann ich die Entscheidung nachvollziehen, da es gute Argumente dafür gibt. Man muss nur einmal darauf schauen, was wir alles unternommen haben, um die Wertheimer Straße zu beleben - es ist uns aber nicht gelungen, es gibt leider zu viele Freiflächen. Deshalb sollte man etwas Neues probieren, und das neue Konzept hat mich überzeugt. Weshalb genau? Das Geschehen wird näher an den Schlossplatz verlegt, es gibt weniger Standflächen, aber die sind dafür voller und mehr mit Leben erfüllt. Man sollte dem Konzept ein, zwei Jahre eine Chance geben und sich dann eine Meinung bilden. Ich sehe es aber positiv. Hätte es keine andere Möglichkeit gegeben? Ich glaube, dass es uns auf Dauer nicht gelungen wäre, das Sommerfest mit dem bisherigen Konzept attraktiv zu halten. Die Fußgängerzone, wie wir sie aus unserer Jugend kennen, die gibt es einfach nicht mehr. Manche Firmen existieren nicht mehr, andere haben inzwischen kein Interesse, sich mit einem Stand zu beteiligen. Dieser Entwicklung müssen wir uns stellen, und ich bin der Meinung, das neue Konzept ist ein Gewinn für das Sommerfest. Der Josefsmarkt und der Wendelinusmarkt wurden ja auf einen Tag gekürzt. Wie sieht man beim BdS diese Entwicklung? Ich kann nicht für alle sprechen, denn auch bei den Gewerbetreibenden gibt es zu diesem Thema unterschiedliche Ansichten. Die Geschäfte hatten ja bislang auch nur am Sonntag geöffnet; für sie hat sich ja nichts geändert. Und auch die Autohäuser waren samstags nicht mit Personal am Stand, sondern sie hatten nur die Fahrzeuge ausgestellt. Die Marktkaufleute sehen das Ganze jedoch anders: Sie argumentieren, dass sich für nur noch einen Tag der Auf- und Abbau nicht mehr lohne. Auch diese Einschätzung kann man teilen. Deshalb gilt für mich das Gleiche wie beim Sommerfest: Nicht gleich ein Urteil bilden, sondern noch ein Jahr lang Erfahrungswerte sammeln, dann die verschiedenen Meinungen anhören und entscheiden. Wäre es angesichts der Rahmenbedingungen nicht naheliegender, weniger Märkte durchzuführen statt nur die Zahl der Markttage zu reduzieren? Das wäre dann die logische Konsequenz, wenn die gekürzten Märkte zu wenig Interesse finden sollten. Wir haben darüber natürlich auch schon diskutiert. Aber dann stellt sich die Frage: Welchen Markt lassen wir fallen? Egal ob Josefsmarkt oder Wendelinusmarkt: Beide haben Befürworter.

Hinzu kam ein aktueller Anlass: Durch den bevorstehenden Umbau der Volksbank-Zweigstelle steht der dortige Parkplatz während des Sommerfestes nicht zur Verfügung. Die TV-Handballer hätten sich deshalb entschieden, ihren beliebten Stand, der alljährlich vor allem an den Festabenden viele Musik- und Feierfreunde anlockt, auf den großen Pausenhof des Schulzentrums zu verlegen.

Durch den Wegfall der Fußgängerzone erspart die Gemeinde sich und den Verkehrsteilnehmern Umleitungen. Ferner hoffen die Verantwortlichen, dass eine stärkere Konzentrierung des Festbetriebs die Anziehungskraft erhöht. Für das Marktgeschehen stehen neben dem Schloss- und dem Kirchplatz die Schloss-, Jahn- und Schulstraße sowie Wende-Platz und Bürgermeister-Schmider-Platz zur Verfügung.

Dass es immer schwieriger wird, Aussteller zu finden, merken die Veranstalter der Hardheimer Märkte seit Jahren - und zwar sowohl was den örtlichen Handel angeht wie auch auswärtige Schausteller. Nicht umsonst wurde das Marktprogramm des Josefsmarktes und des Wendelinusmarktes erst vor kurzem auf den Sonntag reduziert. Bei den beiden übrigen Märkten steht das wohl nicht zur Debatte - dafür sind der Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Ambiente und das Sommerfest zu beliebt. Aber dennoch seien bei letzterem Änderungen notwendig, bekräftigt der Bürgermeister abschließend.