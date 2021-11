Sindolsheim. (F) Zur letzten Sitzung des Sindolsheimer Ortschaftsrats in diesem Jahr kamen viele interessierte Bürger in die Mehrzweckhalle. Ortsvorsteher Jürgen Fuchs begrüßte neben ihnen auch Bürgermeister Ralph Matousek.

Die beiden Planer des Büros Wald und Corbe aus Stuttgart, Dr. Ing. Gregor Kühn und Adrian Maas, stellten die geplanten Umbauarbeiten des im Jahr 2000 erbauten Hochwasserschutzbeckens vor, die durch die Fortschreibung der Hochwasserschutzkonzeption aus dem Jahr 2009 und die gesteigerten Anforderungen notwendig wurden. Es sei nunmehr eine Vergrößerung des Rückhaltevolumens von derzeit 146.000 Kubikmeter auf 340.000 Kubikmeter vorgesehen. Das bedeute eine deutliche Vergrößerung des Retentionsvolumens. Die maximale Beckenabgabe von zehn Kubikmeter pro Sekunde soll weiterhin beibehalten werden. Außerdem sei eine Erhöhung der Dammkrone um 1,5 Meter notwendig. Die Staufläche werde sich im Hochwasserbemessungsfall bis zur Altheimer Mühle bewegen, wo zum Schutz des Privatgrundstücks ein Sperrschutz herzustellen sei. Zudem soll die L519 mit mobilen Dammbalken abgesichert werden.

Um die Maßnahmen realisieren zu können, sei ein zusätzlicher Grunderwerb von 0,3 Hektar erforderlich. Die Baukosten beliefen sich nach heutigem Stand auf rund 1,9 Millionen Euro. Die Ausschreibung für die Arbeiten könnten in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Mit der Bauausführung soll dann im ersten Quartal 2023 begonnen werden. Die Maßnahme werde zwischen 12 und 18 Monate dauern.

Bürgermeister Ralph Matousek und Betriebsleiter Sandro Frank ergänzten, dass innerörtlich noch eine geringfügige Maßnahme notwendig sei. So muss die bestehende Schutzmauer vom "Brückle" bis zur Lammstraße um rund 20 Zentimeter erhöht werden. Diese Maßnahme werde zusammen mit den Umbauarbeiten am Hochwasserschutzbecken vorgenommen.

Anschließend informierte Ortsvorsteher Jürgen Fuchs über Veränderungen bei der Herausgabe des Rosenberger Amtsblatts ab dem neuen Jahr, da dieses dann vom Verlag Friedrichshaller Rundblick gedruckt wird. Bürgermeister Matousek bat die Leser, trotz höherer Kosten, dem Amtsblatt treu zu bleiben.

Außerdem griff der Ortschaftsrat eine Idee des Männertreffs auf, der die Aufstellung eines Bücherschranks vorgeschlagen hatte. Helmut Stätzler erläuterte das Vorhaben: Aufstellungsmöglichkeiten gebe es am "Gefrierhäusle", an der Halle oder am Kindergarten. Die Gremiumsmitglieder fanden die Idee gut, man werde sie in Zusammenarbeit mit dem Männertreff weiterverfolgen.

Mit dem Thema "Lichtverschmutzung durch beleuchtete Gebäude" hatte man sich bereits in der Juni-Sitzung beschäftigt. Hintergrund sei, wie Fuchs erläuterte, das von der Bundesregierung beschlossene Biodiversitätsänderungsgesetz. Durch dieses soll verhindert werden, dass durch große Strahler für die Beleuchtung von zum Beispiel Kirchen das Insektensterben zunimmt.

Zwischenzeitlich sei von der katholischen Kirchengemeinde eine Stellungnahme abgegeben worden. Von evangelischer Seite liege noch keine vor. Doch eigentlich sei dies, so der Ortsvorsteher, eine politische Angelegenheit, die die Gemeinde betrifft, zumal sie die Strahler an den beiden Kirchen anbringen hat lassen und auch die Stromkosten zahlt.

Der Ortschaftsrat hatte im Juni beschlossen, die Strahler durch eine insektenfreundliche LED-Beleuchtung zu ersetzen. Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, die Umrüstung in die Wege zu leiten und auch dafür die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die katholische Kirchengemeinde hat zwischenzeitlich beschlossen, das Kirchengebäude nicht mehr anzustrahlen. Die evangelische Kirchengemeinde, so berichtete die Vorsitzende des Kirchengemeinderats Sonja Czernuschka, hatte sich dafür ausgesprochen, die Anstrahlung der evangelischen Kirche in Sindolsheim weiter beizubehalten, da ansonsten der Bereich zum evangelischen Gemeindehaus nicht mehr beleuchtet und begehbar wäre. Somit müsste eine mit hohen Kosten verbundene neue Beleuchtung installiert werden.

Bürgermeister Matousek sagte, dass die Gemeinde die Kosten für die Umstellung der Beleuchtung an der Sindolsheimer Kirche übernehmen werde. Pro Lampe ist mit einem Betrag von 1500 Euro zu rechnen.

Ein Kaufvertrag für das ehemalige Gasthaus "Krone", dessen Zustand für viel Unmut sorgt, sei bereits unterschrieben worden, wie Fuchs weiter informierte. Der im Ausland lebende Bruder der Inhaberin – das Gebäude gehört ihnen beiden, wie nun bekannt wurde – will das Anwesen allerdings nicht verkaufen, da ihm der Preis zu niedrig sei. Daher sei der geplante Verkauf doch noch geplatzt.

Der Kaufinteressent aus dem Raum Stuttgart habe aber weiterhin Interesse angemeldet. Dieser möchte das Gebäude zu mehreren Wohnungen umbauen, ergänzte Bürgermeister Matousek. Wie es allerdings weitergehe, wisse keiner. Die Gemeinde werde sich weiter mit dem Fall beschäftigen.

Unmut erregen auch die abgestellten Fahrzeuge in der Altheimer Straße. Zwischenzeitlich wurde das Problem in einer Verkehrsschau begutachtet. Es sei kein Handlungsbedarf gegeben, und die Fahrzeuge dürfen in der Straße parken, sagte Fuchs, der anschließend über den Bau des Mobil-Funkmasts bei der "Wasserscheune" berichtete. Nun sollen durch verschiedene Straßen im Ort zusätzliche Stromkabel verlegt werden. Diese Arbeiten sollen bis Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Weitere Informationen gab der Ortsvorsteher zur örtlichen Gastronomie, da der jetzige Pächter des "Raja" Anfang Dezember im ehemaligen Bahnhof in Osterburken eine neue Gaststätte eröffnen wird. Die Gastwirtschaft in Sindolsheim soll dann donnerstags, samstags und sonntags jeweils ab 17 Uhr geöffnet haben.