Seckach. (joc/ahn) "Eine Oase ist ein Gasthaus in der Wüste" - mit diesen Worten lobte der französische Novellist Gustave Flaubert schon im 19. Jahrhundert die besondere Einkehratmosphäre von Gastwirtschaften. Die Gemeinde Seckach war einmal reich an solchen Oasen. Allein im Hauptort luden vor noch gar nicht allzu langer Zeit sieben Lokale zum munteren Zechen und zum Gaumenschmaus ein.

Doch vorbei sind die glorreichen Zeiten für Genusssüchtige. So dürften die "Krone", das ehemalige Café Hornung am Bahnhof (später "Postillon"), das Bahnhofs-Restaurant oder das "Lamm", auf dessen Areal gerade eine moderne Wohnanlage errichtet wird, nur noch den etwas älteren Einwohnern in guter Erinnerung geblieben sein.

Vor circa zwei Jahren hat dann auch noch das in der Region sehr beliebte Ausflugslokal St. Benedikt im Kinder- und Jugenddorf Klinge seine Pforten geschlossen.

Das früher sehr beliebte Ausflugslokal St. Benedikt im Kinder- und Jugenddorf Klinge hat schon seit vielen Monaten nicht mehr für die Allgemeinheit geöffnet. Foto: Joachim Casel

Nach diesem Aderlass sind derzeit nur noch der "Grüne Baum" und die Pizzeria "Rose" als Esslokale im Hauptort Seckach verblieben. Aber auch die Betreiber dieser beiden beliebten Gastwirtschaften wollen aufhören oder sich verändern.

Die Pächterin der "Rose" hat schon länger angekündigt, dass sie am 17. Juni letztmals geöffnet haben wird. Und Ingrid und Klaus Knörzer vom "Grünen Baum" sind beide 67 Jahre alt und sehnen sich nach dem wohlverdienten Ruhestand. Sie wollen verkaufen.

Seckach droht so seine letzten beiden Oasen zu verlieren und zur gastronomischen Wüste zu werden. Die RNZ fragte nach:

"Der Grüne Baum" hat eine lange Tradition. Schon seit dem Jahr 1899 (!) ist das beliebte Speiselokal in Familienbesitz. Schon einige Jahre zuvor, am 3. April 1883, hatte das zuständige Bezirksamt Adelsheim den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass dem Landwirt Josef Martin Knörzer die Erlaubnis zum Betrieb der Gastwirtschaft "Grüner Baum" in Seckach erteilt wurde.

In den Jahren 1898/99 erbaute die Familie Knörzer nach dem Abbruch des alten Wohnhauses das neue mit Gaststätte, das heute noch besteht. Ende 1908 übernahm Sohn Johann, der Großvater des heutigen Besitzers, nach seiner Heirat mit Andrea Rüger aus Oberschefflenz, die Leitung der Gaststätte. Nachdem das Lokal im Ersten Weltkrieg geschlossen war, erfolgte die Wiedereröffnung am 19. Februar 1924.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Führung der Gaststätte ab Januar 1948 an Josef Knörzer. Nach dessen Tod im Oktober 1958 übernahm dann seine Frau Rita den Betrieb, bis seit 1973 deren Sohn Klaus mit seiner Ehefrau Ingrid den Grünen Baum" in nunmehr vierter Generation in Familienregie führt.

Die Wirtsleute Ingrid und Klaus Knörzer vom "Grünen Baum" machen bald Schluss. Foto: Joachim Casel

Die aus Dallau stammende Ingrid und ihr Mann Klaus Knörzer haben den Restaurant-Beruf von der Pike auf gelernt. Beide lernten sich Anfang der 70er Jahre im renommierten früheren Hotel "Krone" am Marktplatz in Mosbach kennen und lieben. In den Folgejahren übernahmen sie gemeinsam den "Grünen Baum" in Seckach.

Besonders geschätzt sind bei den Gästen die Schnitzelvariationen, das Rumpsteak und die insbesondere während der legendären Kerwe servierten Wildgerichte. Auch die alljährliche "Bayrische Woche" im "Grünen Baum" hatte Kultcharakter.

Heute sind die beiden Wirtsleute 67 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Die Kinder Sabine, die in München lebt, und Michael möchten den Familienbetrieb nicht weiter führen. Auf Anfrage der RNZ sagt Klaus Knörzer deshalb: "Lange werden wir nicht mehr geöffnet haben. Ich habe bereits einen Makler mit dem Verkauf des Gebäudes beauftragt. Den Interessenten ist aber nicht daran gelegen, die Wirtschaft weiter zu führen, sie möchten auf der großen Fläche lieber Wohnungen errichten."

Wenn sich der Verkauf hinziehen sollte, darin sind sich Ingrid und Klaus Knörzer einig, soll aber spätestens Ende 2018 definitiv Schluss sein!

Das Gasthaus "Rose" wird an seinem angestammten Ort im Juni seine Pforten schließen, im September öffnet die Betreiberin im Sportheim ein neues Lokal. Foto: Andreas Hanel

Schluss ist bald auch für das Gasthaus "Rose", doch bei diesem Ende gib es erfreulicherweise einen Neuanfang. Länger als 30 Jahre wird es nun schon von Portugiesen geführt, wie Maria Antunes, die selbst Portugiesin und inzwischen seit 19 Jahren Pächterin der Gastwirtschaft ist, berichtet.

"Vor 29 Jahren bin ich von Portugal nach Seckach gekommen und habe damals schon hier in der ,Rose‘ angefangen", erzählt sie. Nach einer zehnjährigen Zwischenzeit, in der sie es woanders hingezogen habe, sei sie wieder in die "Rose" zurückgekehrt, diesmal als Inhaberin.

Seitdem arbeiten sie und ihre inzwischen vier Mitarbeiter unermüdlich: sieben Tage in der Woche, am Wochenende sogar zwölf Stunden am Tag ohne Pause. "Man hat eben am Wochenende keine Zeit, weil es viel Arbeit gibt", meint Maria Antunes. Besonders an Fastnacht sei der Andrang sehr groß, da öffne sie auch mal zu ungewohnten Uhrzeiten, also um 4 Uhr morgens. Doch überdrüssig ist sie der harten Arbeit im Gasthaus nicht: "Es ist gut besucht, ich bin zufrieden!"

19 Jahre ist Maria Antunes Inhaberin der "Rose". Foto: Joachim Casel

Das ist auch gut so. Denn auch wenn nun - wie sie sagt - ihre "Rose" am 17. Juni zum vorerst letzten Mal ihren Gästen Speis und Trank bieten wird, denkt die Inhaberin nicht ans Aufhören. Mit der Schließung ihrer Pizzeria scheint sie zwar das Schicksal des Gaststättensterbens mit anderen Lokalen zu teilen, doch dieser Kelch geht zum Glück an ihr, ihrem Team und Seckach vorüber: Sie werden nämlich ins Seckacher Sportheim umziehen und künftig dort ihre Gästen bewirten.

Geplant war das so allerdings nicht. "Eigentlich wollten wir uns verkleinern", informiert der aus Seckach stammende Johannes Bischoff, der Lebensgefährte von Maria Antunes. "Doch dann kam das Angebot vom Sportheim, das fanden wir so gut, dass wir das jetzt angenommen haben." Die Räumlichkeiten dort seien sogar noch etwas größer als die bisherigen in der "Rose".

Ab September wird die neue Lokalität geöffnet haben, das Angebot des Lokals an sich wird sich nicht ändern: Die deutschen und italienischen Spezialitäten von Schnitzel und Rumpsteak bis zu Pasta-Gerichten oder Pizzen - darunter vor allem die allseits beliebten Sorten "Hawaii" und "Zelli" - können die Gäste im gewohnten Geschmack weiterhin genießen.

Davor müssen die Wirtsleute das Sportheim allerdings noch für den Gastronomiebetrieb vorbereiten, doch glücklicherweise hat dieses dafür schon einiges zu bieten. "So viel gibt es nicht zu tun. Wir müssen ein bisschen umstellen und ein paar neue Kühlschränke kaufen. Eine Küche ist ja schon eingebaut", freut sich Johannes Bischoff.

Die Planungen für die Einweihungsfeier sind noch nicht abgeschlossen, aber so viel kann Maria Antunes schon verraten: "Wir freuen uns auf das Sportheim und auf einen neuen Lebensabschnitt." Ihre Gäste wird ihre Entscheidung, den Gastronomiebetrieb fortzuführen, sicherlich auch freuen - ein besonderer Vorteil dabei für einen Teil der Stammkundschaft: Die Wege für die Mitglieder des im Sportheim beheimateten SV Seckach werden erheblich kürzer.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig erklärte auf Anfrage der RNZ, dass die Entwicklung, dass immer mehr Gastwirtschaften schließen, landauf, landab seit vielen Jahren zu beobachten sei. Hier bilde auch Seckach leider keine Ausnahme.

Die Gründe für den deutlichen Rückgang der Speiselokale seien vielfältig: Meist sei es aber nicht der Umsatzrückgang, sondern viel häufiger Alter bzw. Krankheit der Betreiber und die fehlende Nachfolge. "Zudem hat sich natürlich das Freizeit- und Ausgehverhalten der Menschen in den letzten Jahren drastisch verändert. Die guten alten Stammtische von früher gibt es fast gar nicht mehr!", betont Thomas Ludwig.

Er warnt in diesem Zusammenhang aber auch vor einer falschen Erwartungshaltung der Bürger: "Wenn man eine Familienfeier hat oder der eigene Verein einen Ort für die Jahreshauptversammlung sucht, dann nutzen die Menschen die Gastwirtschaften gerne, aber davon allein können die Wirtschaften nicht leben.

Sie müssen zwölf Monate im Jahr Betrieb haben. Deshalb appelliere ich an die Bürger, die Wirtschaften mehr zu nutzen, denn sie erfüllen auch wichtige Funktionen für das soziale Miteinander!"

Schwarz sieht der Bürgermeister indes für diesen Bereich nicht: "Natürlich hat sich auch in Seckach die Anzahl der Gastwirtschaften deutlich reduziert, es gibt aber auch gerade hierzulande viele positive Beispiele: Im Seckacher Sportheim öffnet schon im Herbst ein vielversprechendes Speiselokal. In Zimmern hat das ,Schulhaus’ im November wiedereröffnet und in Großeicholzheim haben wir mit dem ,Löwen’ einen echten Allrounder mit Biergarten, Kegelbahn und einem großen Saal, in dem 100 Leute bewirtet werden können. Dies zeigt: Wir müssen uns in der Gesamtgemeinde Seckach sicher keine all zu großen Sorgen machen!"

Neben den Traditionsgasthäusern „Grüner Baum“ und „Rose“ gibt es ein weiteres Speiselokal direkt in Seckach. Seit zwei Jahren befindet sich in der Großeicholzheimer Straße die Seckach-Stube, die Schnitzelvariationen, Pizza, Steaks und eine wechselnde Tageskarte mit saisonalen Gerichten anbietet.