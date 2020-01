Seckach. (pol/run) Notrufer meldeten der Polizei am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen schweren Unfall am Sportplatz in Seckach. Ein Auto hatte sich dort überschlagen. Der Fahrer war zunächst nicht ansprechbar und im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten den Wagen wieder umdrehen und gelangten an den Fahrer. Dieser war weiterhin nicht ansprechbar, er atmete aber.

Den ersten Ermittlungen zufolge, kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, überschlug sich dann und kam schräg am angrenzenden Bachufer zum Liegen. Vermutlich stand der 57-jährige Opel-Lenker, der aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt, unter Alkoholeinfluss. Der 57-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.